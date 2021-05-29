"Белавиа" снизит потери от санкций полетами в страны СНГ

Национальная авиакомпания "Белавиа" в связи с закрытием воздушного пространства западных стран и отказа принимать белорусские лайнеры после инцидента с самолетом Ryanair постарается компенсировать издержки увеличением количества полетов в Россию и страны СНГ, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков в эфире телеканала "Беларусь-1".

По его словам, "Белавиа" должна выстроит бизнес-модель, которая позволит компенсировать потери из-за ограничений. Для Беларуси актуальными являются направления во все страны СНГ, Сочи, Краснодар, Минеральные воды, в направлении Байкала, Алтая. "Есть масса прекрасных уголков России, эти направления нужно развивать белорусам. Я уверен в партнерах", - подчеркнул представитель правительства.

Кроме того, "Белавиа" планирует наращивать полеты в те страны, куда пускают белорусов.

ЕС после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске, принял решение запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в европейские аэропорты и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белвруси. Ряд стран уже закрыли свое воздушное пространство для "Белавиа".