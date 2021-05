Для чего на боковых зеркалах авто нанесена черная вертикальная полоса

Внешние автомобильные зеркала бывают плоскими, сферическими и асферическими, и, соответственно, существует поклонники каждой из этих разновидностей. Разберемся в плюсах и минусах каждого типа автомобильных зеркальных элементов.

С плоскими зеркалами все более или менее понятно - такие устанавливали на львиную долю отечественных автомобилей и иномарок несколько десятков лет назад. Тем, кто помладше и не в курсе, стоит взглянуть на ретро-"лопушки" "Волг", "Москвичей" или "Жигулей". Главное преимущество плоских зеркал состоит в точности отображения. Они не искажают расстояние до предметов, соответственно, мы имеем точное представление о ситуации за бортом.

Вот только точное - не значит полное. Серьезным минусом плоских зеркал, как известно, являются "мертвые" или "слепые" зоны. Поскольку угол обзора плоских зеркал откровенно мал, при перестроениях легко не заметить автомобиль, притулившийся на любом из флангов на небольшом удалении. Неудивительного, что в автошколах советских времен водителей приучали крутить головой при каждом маневре, точно летчика истребителя.

В свою очередь сферические зеркала имеют ощутимый изгиб, за счет чего предметы в отражении отдаляются, и об этом нередко информирует надпись Objects in mirror are closer than they appear. Иными словами, в сферические зеркала видно больше, но контролировать дистанцию сложнее.

Как правило, правое наружное зеркало делается более выпуклым, чем левое, чтобы максимально увеличить обзор с плохо просматриваемого борта. Для страховки в автомобилях со сферическими зеркалами салонное зеркало практически всегда делается плоским и является своего рода мерой и ориентиром. В таких салонных зеркалах в зону обзора попадает только заднее окно, что особенно полезно при движении в темное время суток, когда из обзора исключаются фонари, фары и прочие световые объекты за "кормой".

Наконец, асферические зеркала по форме такие же выпуклые, как и сферические. Однако они имеют больший угол изгиба на дальнем для водителя крае зеркала. Наконец, интересно, что очень во многих моделях асферических зеркал предусмотрена черная вертикальная полоска, делящая зеркальный элемент на две неравные части. Удивительно, но многие не в курсе, зачем нужна такая "маркировка". Некоторые, к примеру, убеждены, что нитевидная графика - это элемент системы подогрева или дизайнерский или технологический элемент.

На самом деле все куда проще. Такие зеркала, разделенные на зоны А и Б, условно говоря, - гибриды. Часть зеркала, находящаяся ближе к борту, обладает минимальным изгибом для более точной оценки дистанции. А вот фрагмент, удаленный от борта, напротив, изогнут максимально, чтобы отразить, условно говоря, бОльшую площадь дороги, почти полностью убирая мертвую зону. Черная вертикальная маркирует границу между сферой и более плоской частью зеркала.

Кстати, при настройке асферических зеркал многие водители допускают ошибки, собственноручно крадя у себя полезную информацию. Правильная регулировка состоит в том, чтобы зафиксировать зеркала в таком положении, чтобы водитель видел в зеркало дорогу сзади, но не борта своего автомобиля.

Отметим также, что начинающие водители нередко пользуются дополнительными зеркальными элементами - например, панорамными наклейками (чаще всего они представляют из себя круглый выпуклый зеркальный элемент, который клеится к основному зеркалу для создания локальной панорамной картинки). Такие зеркала-"бутерброды" действительно в ряде случаев могут оказаться полезными. То же можно сказать об установке еще одного комплекта зеркал, дублирующих или дополняющих основные. Такое "зазеркалье" можно нередко увидеть на "большегрузах" и машинах начинающих водителей.

Наконец, самым передовым решением является современная система контроля слепых зон, когда в зеркальные элементы или в корпуса зеркал интегрированы светодиоды, загорающиеся при приближении с тыла попутной машины. Наконец, в некоторых современных моделях картинка с камеры бокового обзора (обычно последняя устанавливается в корпусах зеркал) транслируется на приборную панель или в виде пиктограммы проецируется на ветровое стекло.