Могут ли санкции против Беларуси затронуть нефтегазовую отрасль России

Новые санкции Евросоюза против Беларуси могут затронуть интересы российских нефтегазовых компаний. Но введение запретов и ограничений в отношении белорусского транзита и экспорта нефти, нефтепродуктов и газа будет осложнено для Евросоюза тем, что от них также пострадают европейские компании и потребители.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что антибелорусские санкции могут коснуться транзита российского газа в Европу через территорию Беларуси. Идею подхватил глава МИД ФРГ Хайко Маас, который сказал, что такой вариант развития событий не исключен.

"Абсолютно непонятен механизм реализации этой угрозы, и в чем здесь будет наказание для Беларуси", - говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Он уточнил, что участок газопровода "Ямал-Европа", проходящий по территории республики, принадлежит "Газпрому" и в случае отказа Европы принимать газ по этому маршруту убытки понесет российская компания, продолжая при этом платить налоги в бюджет Беларуси, например, за аренду земли.

Альтернативой для Европы станет увеличение транзита российского сырья через Украину или поставки сжиженного природного газа, но такой вариант не будет выгоден самим европейцам - цена газа возрастет, уточняет аналитик "Финам" Анна Зайцева.

Но на этом неприятности не закончатся, считает Симонов. На территории Польши продолжением газопровода владеет совместное предприятие "Газпрома" и польской госкомпании PGNiG. То есть потери понесет польская сторона, а также владельцы всех дальнейших ответвлений от "Ямал Европа", например, в Германии. Единственный вариант для Евросоюза запретить транзит газа через Беларусь - это всем миром броситься достраивать "Северный поток-2", как можно скорее запустить его, и тогда их трубы не останутся пустыми, подчеркнул эксперт.

С транзитом российской нефти ситуация немного иная. Нефтепроводом "Дружба" на территории республики владеет компания "Гомельтранснефть". Отказ Европы от получения поставок нефти через Беларусь может сильно ударить по экономике страны и повредить российскому экспорту - через республику проходит до 70 миллионов тонн российской нефти, и еще около 20 миллионов тонн предназначаются для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Для сравнения, весь экспорт российской нефти в 2020 году составил 232 миллиона тонн.

Евросоюз может принять санкции против транзита российской нефти через Беларусь, но им придется искать новых поставщиков, новые маршруты доставки, а все это вылетит в "копеечку", считает аналитик Института развития технологий ТЭК Сергей Алихашкин. По его мнению, убытки в этом случае будут очень большие - НПЗ в Чехии, Польше, Германии, Словакии и Венгрии получают благодаря "Дружбе" нефть до ворот заводов. Из-за санкций им придется доставлять ее морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, что сильно увеличит издержки. Бензин в Европе и так дорогой, но конкуренцию на рынке никто не отменял.

Остаются белорусские нефтепродукты. Они экспортируются в Европу, Украину и даже в США. Суммарно, до 11 миллионов тонн в год. Делаются они в основном из российской нефти. По мнению Симонова, в случае санкций против нефтепродуктов из Беларуси весь объем, производимого в республике топлива пойдет через российские порты, что нашей стране только выгодно. Переоформить груз на российские компании особого труда не составит, мы получим увеличение грузопотока через балтийские порты, а белорусские НПЗ не будут снижать производство. А вот страны Прибалтики окончательно лишатся транзита белорусских товаров.

Есть еще нюанс с Украиной, автотопливо из Беларуси занимает значительную долю на внутреннем рынке страны. Здесь его возмещать придется поставками из других стран, и не из России, что вероятнее всего приведет к сильному подорожанию цен на АЗС.

В итоге любые ограничения и запреты против нефтегазовой отрасли Беларуси окажутся также весьма болезненными для европейских стран. С точки зрения Симонова, вероятнее всего в сфере ТЭК применят санкции против Белорусской АЭС. На фоне массовой пропаганды "зеленой" энергетики такой вариант может легко пройти, а то, что потребители будут больше платить за электричество, это едва ли кого-то волнует.