Почему бензин с одной автозаправки расходуется быстрее, чем с другой

Многие водители со стажем наверняка замечали, что после заправки на разных АЗС топливо расходуется быстрее или наоборот дольше. Разбираемся, насколько зависит расход горючего от того места, где вы заправляетесь.

Если топливо улетучилось быстрее обычного после заправки на незнакомой АЗС, то нужно заподозрить в первую очередь несоответствие топлива заявленным параметрам, а скорее - банальный недолив. Как правило, такими мошенническими действиями грешат региональные несетевые заправки, находящиеся на магистралях или даже на удалении от них. Расчет махинаторов очевиден - человек заправился, и уехал на тысячи километров. Как тут не обмануть?

Еще одна вероятная причина - подмена горючего. Опять-таки во время заправки где-то далеко от цивилизации вам вполне могут залить 92-й бензин вместо 95-го, 95-й вместо 98-го или летнюю солярку вместо зимней. В последнем случае, кстати, используется присадка, соответственно, топливо дороже. Обман происходит по обкатанной и в общем-то примитивной схеме - меняются таблички колонок. Или, скажем, по сговору с водителем бензовоза 95-й бензин сливается в емкость для бензина 95+ или 98.

Разбавленное топливо - еще одна мошенническая схема, позволяющая продавцам нажиться на клиентах, а клиентам получить некачественный бензин уменьшенный пробег и технические проблемы. Случается, что в топливо с низким октановым числом добавляются металлосодержащие присадки на основе железа, марганца или метанола. А бывает, что и вовсе топливо разбавляют обычной водой. Наконец, не исключен человеческий фактор, когда заправщик недоливает топливо, оставляя пару-тройку литров в колонке, или сливает те же пару-тройку литров в канистру, когда клиент уходить оплачивать заправку.

Если же речи о прямом мошенничестве не идет, то на реальный пробег после заливки топлива на той или иной заправке может влиять качество самого горючего. И речь здесь идет прежде всего о наборе используемых присадок.

Понятно, что применение недорогих присадок позволяет снизить себестоимость продукта, но сказывается на его эксплуатационных характеристиках. Поэтому некоторые топливные компании используют высоколетучие присадки, которые в буквальном смысле и достаточно быстро (в течение нескольких дней) испаряются. Отсюда - снижение октанового числа в считанные дни и, как следствие, - уменьшенный пробег и снижение отдачи топливной установки.

Есть, конечно, и другие нюансы. Например, в одном и том же регионе АЗС продают бензин с разных НПЗ. Как правило, это связано с особенностями логистики. Скажем, в Смоленской области могут продавать как бензин с московского НПЗ, так и белорусского происхождения. Соответственно, получаем разный пакет присадок в топливе, и различное поведение машины даже при том, что заправка осуществляется на одной и той же АЗС.

Наконец, реальный расход топлива зависит от еще целого ряда фактора - манеры езды, плотности трафика, направления и силы ветра, степени накачки шин и числа пассажиров на борту.

Наконец, бензин, находившийся в топливном баке долгое время (несколько месяцев и даже недель) деградирует, а присадки добавленные в горючее, за этот срок теряют свои свойства. Летняя жара, кстати, резко усиливает естественный процесс их разложения. Октановое число при температуре воздуха +30 снизится через какие-нибудь десять дней.

Как видите, на фактический расход топлива влияет очень много разных факторов, однако это не отменяет того факта, что заправка на разных АЗС может напрямую сказаться на дальности пробега и отдаче силового агрегата. В любом случае - пользуйтесь проверенными сетевыми АЗС и не держите топливо в бензобаке годами.