Путин и Лукашенко дали поручения по авиасообщению

Президенты России и Беларуси поручили министерствам транспорта двух стран организовать все вопросы авиасообщения с учетом периода отпусков. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Минтрансам двух стран - России и Беларуси - дано поручение организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом наступающего периода отпусков и большого количества граждан..., которые хотят приехать на Черноморское побережье. А также, что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Беларуси предстоит как-то возвращать на свою родину", - сказал Песков. Сейчас они находятся в европейских странах и не могут попасть домой.

"Обсуждались вопросы организации воздушного движения с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство Беларуси, с учетом того, что "Белавиа" больше не желанный гость в европейских городах", - пояснил Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Александр Лукашенко не просил о дополнительной экономической помощи. "Вопрос так не ставился", - сказал он.

На вопрос украинского журналиста, будет ли "Белавиа" летать в Крым, Песков предложил спросить у этой компании, и заметил, что лидеры это не обсуждали.

Напомним, президенты России и Беларуси провели переговоры в пятницу, 28 мая, в Сочи, и продолжили в неформальной обстановке во время морской прогулки в субботу, 29 мая.