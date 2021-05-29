Путин и Лукашенко согласовали перечисление второго транша госкредита Минску

Второй транш госкредита России Беларуси Минск получит в ближайшее время, до конца июня. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Никаких препятствий нет, все согласовано, заверил Песков. Размер транша - 500 млн долларов. Средства поступят в ближайшее время. Точную дату он называть не стал - это тема финансовых властей. "Но, по крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано", - заверил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, это было анонсировано еще до "всех историй с самолетом".

Напомним, что президенты России и Беларуси провели переговоры в пятницу, 28 мая, в Сочи, и продолжили в неформальной обстановке, во время морской прогулки, в субботу, 29 мая.