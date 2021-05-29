Из-за холодного фронта выходные в Москве будут дождливыми

Неустойчивый характер погоды сохранится в Москве и области 29 мая. Из-за атмосферного фронта возможны локальные грозы. Кратковременные дожди пройдут местами. Больше всего осадков прогнозируется на юго-востоке столицы.

Температура воздуха в самом городе 18-20 градусов, а в Подмосковье - до +21. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление - немного ниже нормы: 744 миллиметра ртутного столба, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос".

В воскресенье, 30 мая, в Москве снова ожидаются осадки, и похолодает - днем максимум +18. "Начнет задувать северо-восточный ветер, а это всегда холодный ветер", - рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.