Собянин: Восточный вокзал разгрузит центр Москвы

Центр Москвы существенно разгрузится с запуском Восточного вокзала. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, посетив открывшийся утром новый терминал.

"Впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги и станции метрополитена, и МЦК, создавая крупный пересадочный узел", - сказал глава города.

По оценкам Сергея Собянина, Восточный вокзал даст возможность прибывающим пассажирам быстрее добраться до мест назначения.

Открытие вокзала поможет также разгрузить железнодорожный участок между Курской и Каланчевской, что даст стимул развитию МЦД. Как отметил гендиректор РЖД Олег Белозеров, пропускная способность этого сегмента увеличится. Можно будет пускать поезда диаметров чаще.

Ранее "РГ" писала, что Восточный вокзал открылся в Москве минувшей ночью. С него можно уехать в Иваново, Курск, Нижний Новгород, Анапу и многие другие города.