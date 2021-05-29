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29.05.2021 13:28
Рубрика: Экономика

Собянин: Восточный вокзал разгрузит центр Москвы

Текст: Сергей Бабкин

Центр Москвы существенно разгрузится с запуском Восточного вокзала. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, посетив открывшийся утром новый терминал.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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"Впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги и станции метрополитена, и МЦК, создавая крупный пересадочный узел", - сказал глава города.

По оценкам Сергея Собянина, Восточный вокзал даст возможность прибывающим пассажирам быстрее добраться до мест назначения.

Открытие вокзала поможет также разгрузить железнодорожный участок между Курской и Каланчевской, что даст стимул развитию МЦД. Как отметил гендиректор РЖД Олег Белозеров, пропускная способность этого сегмента увеличится. Можно будет пускать поезда диаметров чаще.

Ранее "РГ" писала, что Восточный вокзал открылся в Москве минувшей ночью. С него можно уехать в Иваново, Курск, Нижний Новгород, Анапу и многие другие города.

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