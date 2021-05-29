В Москве открылся Восточный вокзал

Сегодня, 29 мая, в Москве открылся десятый вокзал - Восточный. В этот терминал переведена часть рейсов в направлении Нижнего Новгорода, Иванова и других крупных городов. Сюда прибывают транзитные поезда из Ижевска, Новороссийска, Санкт-Петербурга.

Как уже писала "Российская газета", вокзал на востоке города строили специально, чтобы разгрузить метро в центре, а также для обеспечения реконструкции Курского вокзала. Первый поезд остановился на Восточном уже минувшей ночью.

Пассажиры подъезжают к вокзалу в основном на такси, метро и МЦК. Здесь есть удобный крытый переход со станций "Черкизовская" и "Локомотив". Путь от метро до поезда займет не более десяти минут.

Наземный транспорт подходит к вокзалу со стороны Северо-Восточной хорды. Многих пассажиров подвозят на личных машинах: здесь есть зона, где можно быстро высадить людей и поехать дальше.

Восточный вокзал двухэтажный. На первом расположены пункты досмотра, кассы, буфет, зал ожидания. На втором - зона повышенной комфортности. Есть автоматические камеры хранения, лифты, подъемники для колясок, автоматы для зарядок.

В первые же утренние часы субботы Восточный принял сотни пассажиров. В основном они садились на "Ласточку" и "Стриж" до Нижнего Новгорода, некоторые ждали проходящего поезда в Сухум.