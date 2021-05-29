В Москве открылся Восточный вокзал

Новости

В России изменятся правила выдачи загранпаспортов 08:43
Из-за холодного фронта выходные в Москве будут дождливыми 08:28
Во Вьетнаме заявили о появлени гибридного штамма COVID-19 08:17
Военные рассказали, как российские бронемашины проявили себя в Сирии 07:00
В Китае до конца 2021 года могут привить 80 процентов населения страны 06:54
СМИ: Ми-28НМ получит ударную мощь, сравнимую с бомбардировщиками 05:53
В Греции из-за COVID-19 ввели новые правила отдыха на пляжах 05:41
В МЧС предложили наказывать собственников пляжей за отдыхающих с животными 04:55
Россияне впервые за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение 04:21
Эксперты перечисли простые способы проверки денег на подлинность 04:06
Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков 03:35
США заложили в бюджет $2,1 млрд на борьбу с вооруженным насилием 03:05
Ракета "Союз" успешно вывела на орбиту 36 спутников OneWeb 02:42
В Нидерландах объявили о новых послаблениях санитарного режима 02:38
Движение судов через Босфор восстановили после инцидента с танкером 02:15
Бразилия может столкнуться с масштабными отключениями электричества 01:47
Все 36 спутников OneWeb успешно выведены на орбиту 01:40
На строительном рынке в Сочи загорелись торговые павильоны 01:24
Минск озвучил список украинских товаров, попавших под лицензирование 00:49
Впервые за 30 лет США импортировали нефть из Ирана 00:25
Байден представил проект бюджета США на рекордные 6 трлн долларов 28.05.2021
Переговоры Путина и Лукашенко длились более 5 часов 28.05.2021
В РПЦ упорядочат наказания для священников 28.05.2021
Священникам могут запретить быть актерами, судьями и прокурорами 28.05.2021
Роскомнадзор требует удалить из Instagram пост, оскорбляющий ветеранов 28.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
29.05.2021 08:43
Рубрика: Экономика

В Москве открылся Восточный вокзал

Текст: Сергей Бабкин
Сегодня, 29 мая, в Москве открылся десятый вокзал - Восточный. В этот терминал переведена часть рейсов в направлении Нижнего Новгорода, Иванова и других крупных городов. Сюда прибывают транзитные поезда из Ижевска, Новороссийска, Санкт-Петербурга.
Фото: Сергей Бабкин / РГ Фото: Сергей Бабкин / РГ
Фото: Сергей Бабкин / РГ

Как уже писала "Российская газета", вокзал на востоке города строили специально, чтобы разгрузить метро в центре, а также для обеспечения реконструкции Курского вокзала. Первый поезд остановился на Восточном уже минувшей ночью.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Северный речной вокзал получил награду крупного международного конкурса дизайна

Пассажиры подъезжают к вокзалу в основном на такси, метро и МЦК. Здесь есть удобный крытый переход со станций "Черкизовская" и "Локомотив". Путь от метро до поезда займет не более десяти минут.

Наземный транспорт подходит к вокзалу со стороны Северо-Восточной хорды. Многих пассажиров подвозят на личных машинах: здесь есть зона, где можно быстро высадить людей и поехать дальше.

Восточный вокзал двухэтажный. На первом расположены пункты досмотра, кассы, буфет, зал ожидания. На втором - зона повышенной комфортности. Есть автоматические камеры хранения, лифты, подъемники для колясок, автоматы для зарядок.

В первые же утренние часы субботы Восточный принял сотни пассажиров. В основном они садились на "Ласточку" и "Стриж" до Нижнего Новгорода, некоторые ждали проходящего поезда в Сухум.

В регионах Экономика Транспорт Экономика Транспорт Железные дороги Экономика Недвижимость Инфраструктура Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Переговоры Путина и Лукашенко длились более 5 часов
Военный эксперт предупредил об угрозе из-за развала ядерной триады США
Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков
РФ и Пакистан подписали соглашение о строительстве "Пакистанского потока"
Россияне впервые за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение
Роспотребнадзор объяснил, может ли интернет-магазин менять цену товара
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска