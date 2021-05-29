В МИД России опровергли инсинуации в японских СМИ по Южным Курилам

"Обратили внимание на публикацию информагентства Киодо со ссылкой на материалы из бывшего архива ЦК КПСС. Изучать и комментировать письменные источники прошлых лет - прерогатива историков, тем более, если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера", - цитирует РИА Новости сообщение МИД.

Дипломаты напомнили, что в рамках двустороннего диалога и МИД СССР в советское время уполномоченный вести переговоры с Японией по вопросу заключения мирного договора, и МИД России последовательно продвигали хорошо известную всем позицию. Южные Курилы стали частью СССР на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними неоспорим.

Главным препятствием на пути заключения мирного договора между Россией и Японией остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи.). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Москва не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над южными Курилами.