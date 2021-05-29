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29.05.2021 11:48
Рубрика: Власть

В МИД России опровергли инсинуации в японских СМИ по Южным Курилам

Текст: Александр Саможнев
МИД прокомментировал появившуюся в японских СМИ информацию о том, что в 1970-х годах Советский Союз был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио.

"Обратили внимание на публикацию информагентства Киодо со ссылкой на материалы из бывшего архива ЦК КПСС. Изучать и комментировать письменные источники прошлых лет - прерогатива историков, тем более, если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера", - цитирует РИА Новости сообщение МИД.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Дипломаты напомнили, что в рамках двустороннего диалога и МИД СССР в советское время уполномоченный вести переговоры с Японией по вопросу заключения мирного договора, и МИД России последовательно продвигали хорошо известную всем позицию. Южные Курилы стали частью СССР на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними неоспорим.

Главным препятствием на пути заключения мирного договора между Россией и Японией остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи.). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Москва не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над южными Курилами.

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