Фото: В Астраханской области прошли верблюжьи бега

В селе Три Протока Приволжского района Астраханской области в честь праздника Сабантуй, знаменующего собой окончание весенних полевых работ, состоялись верблюжьи бега.

Как сообщили "РГ" в районном сельхозуправлении, в забеге участвовали двугорбые верблюды-бактрианы из Красноярского, Харабалинского районов и Калмыкии. Животные пробежали дистанцию длиной в два километра на скорость в борьбе за главный приз - 100 тысяч рублей. Победителем соревнований стал пятилетний верблюд Карагуз из хозяйства Алтынбека Джакубалиева из поселка Комсомольский. По словам владельца, Карагуз развивает скорость до 50 километров в час, в прошлом году животное победило на бегах в Казахстане.

- Нужны тренировки: по часу-два утром и столько же вечером, как минимум в течение месяца, настроение, здоровье - и все получится, - сообщил "РГ" хозяин победителя.

По информации минсельхоза области, это первые после начала пандемии верблюжьи соревнования в регионе: до этого бега проводились каждый год осенью.

В Астраханской области - самое большое в стране поголовье верблюдов - 4,5 тысячи. Эти животные выносливы и неприхотливы, они могут не есть около двух месяцев. Им не требуется специальный корм: животные питаются колючками и травой, которая в астраханских степях растет в изобилии - около 150 видов.

- Верблюду нужны просторное пастбище и вода, раз в неделю он выпивает около 50 литров, - рассказал верблюдовод из Красноярского района Жанбулат Царсеков.