Россияне впервые за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение

Россияне смогут увидеть частичное солнечное затмение, а в Якутии будет видно кольцеобразное затмение. Об этом рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Он отметил, что ближайшее затмение случится десятого июня. "Частное затмение будет видно практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока, - цитирует астронома РИА Новости. - В Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко".

Такая затененность Солнца никакого потемнения на Земле не вызовет. И если наблюдатель не посмотрит на звезду в нужный момент, то ничего не заметит. Максимум затмения Солнца в Москве произойдет в 14:27 по местному времени.

Больше повезет, рассказал Угольников, жителям северо-востока Якутии. Там можно будет наблюдать 94-процентное затмение Солнца Луной. Это будет кольцеобразное затмение, когда Луна не полностью перекроет диск звезды, даже когда центры Луны и Солнца в небе совпадут. Астроном отметил, что это будет первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадет на территорию России.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили одну из самых маленьких в земной галактике и близкую к нашей планете черную дыру. Единственный в своем роде космический объект получил название "Единорог" по одноименному созвездию, в котором он находится. Считается, что черные дыры появляются при коллапсе звезды массой более чем в 2,3 раза превышающей солнечную массу, при этом наблюдать подобные объекты меньше пяти масс пока не удавалось.