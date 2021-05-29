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Рубрика: Общество

Россияне впервые за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение

Россияне смогут увидеть частичное солнечное затмение, а в Якутии будет видно кольцеобразное затмение. Об этом рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Фото: ESO/Digitized Sky Survey 2
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Он отметил, что ближайшее затмение случится десятого июня. "Частное затмение будет видно практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока, - цитирует астронома РИА Новости. - В Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко".

Такая затененность Солнца никакого потемнения на Земле не вызовет. И если наблюдатель не посмотрит на звезду в нужный момент, то ничего не заметит. Максимум затмения Солнца в Москве произойдет в 14:27 по местному времени.

Больше повезет, рассказал Угольников, жителям северо-востока Якутии. Там можно будет наблюдать 94-процентное затмение Солнца Луной. Это будет кольцеобразное затмение, когда Луна не полностью перекроет диск звезды, даже когда центры Луны и Солнца в небе совпадут. Астроном отметил, что это будет первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадет на территорию России.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили одну из самых маленьких в земной галактике и близкую к нашей планете черную дыру. Единственный в своем роде космический объект получил название "Единорог" по одноименному созвездию, в котором он находится. Считается, что черные дыры появляются при коллапсе звезды массой более чем в 2,3 раза превышающей солнечную массу, при этом наблюдать подобные объекты меньше пяти масс пока не удавалось.

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