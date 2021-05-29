В Болгарии посла США потребовали объявить персоной нон грата

Болгарская политическая партия "Возрождение" призвала объявить посла США в Софии персоной нон грата, выгнать из страны американских военнослужащих и ликвидировать их базы.

Острая реакция политсилы последовала после неожиданного вооруженного вторжения солдат НАТО на безобидное предприятие по производству оборудования для обработки оливкового масла. Действия военных в "Возрождении" назвали "грубым попранием территориального суверенитета государства".

"Мы не желаем извинений американского правительства, потому что с оккупантами не разговаривают - их выгоняют, - заявили в пресс-центре политобъединения. - Реакция на этот инцидент абсолютно необходима - это вопрос государственности и национального достоинства".

В понедельник партия намерена подать жалобу в военную прокуратуру.