В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Pfizer/BioNTech

Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение вакцины Pfizer/BioNTech для подростков старше 12 лет. В ходе тестирования 2000 несовершеннолетних отмечена 100% эффективность препарата, утверждают производители.

"Вакцина уже одобрена для лиц старше 16. Теперь у нас есть данные, что она безопасна и для возраста от 12 до 15 лет. Это позволило расширить эффективность вакцины на молодую часть населения", - цитирует Euronews главу департамента по угрозам здоровью Марко Кавелери.

По его словам, выводы Агентства лекарственных средств должна утвердить Еврокомиссия. При этом каждая страна ЕС будет самостоятельно принимать решение о вакцинации детей.

В США Pfizer был одобрен для вакцинации подростков в экстренных случаях. Врачи пришли к выводу, что преимущества такого подхода перевешивают возможный риск.