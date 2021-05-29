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Рубрика: Общество

В МЧС предложили наказывать собственников пляжей за отдыхающих с животными

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

МЧС России предложило прописать в Кодексе об административных правонарушениях наказание за отдых с животными на пляжах. Об этом рассказал начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.

Фото: Из архива Владимира Бараненаса
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"Подобные предложения нами представлены в Минюст для включения в проект нового КоАП", - цитирует Печенина ТАСС. - Сейчас ответственность для отдыхающих на пляжах с животными в КоАП не установлена".

Напомним, с первого января текущего года в России вступили в силу единые правила пользования пляжами, которые в том числе устанавливают запрет приводить туда животных, за исключением собак-поводырей.

Несмотря на то, что в федеральном Кодексе об административных правонарушениях никаких штрафов за выгул животных на пляже нет, они могут быть предусмотрены региональными кодексами. Чтобы не нарушать закон, гулять и купать собаку можно в водоемах, в которых запрещено купание людей.

Ранее сообщалось о начале вакцинации домашних животных от коронавируса в российских регионах. По данным Россельхознадзора, она проходит на базе ветеринарных клиник. Сейчас сделать прививку от COVID-19 домашним животным могут жители Москвы, Рязани и Брянска. В ближайшее время услуга будет доступна в Челябинске, Крыму и Санкт-Петербурге. Первая в мире вакцина от коронавируса, предназначенная для животных, была зарегистрирована в марте. Препарат получил название "Карнивак-Ков".

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