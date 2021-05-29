Ракета "Союз" успешно вывела на орбиту 36 спутников OneWeb

Данный старт стал седьмым в рамках пусковой кампании OneWeb. Спустя 562,7 секунды после старта головная часть ракеты "Союз-2.1б" отделилась от третьей ступени носителя и продолжила автономный полет.

Как сообщает Роскосмос, последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока "Фрегат" прошло в соответствии с заложенной циклограммой полета. В общей сложности в ходе миссии в течение почти четырех часов было обеспечено одиннадцать активных участков: три включения маршевой двигательной установки (последнее - с целью доставки разгонного блока на так называемую "орбиту увода") и восемь включений двигательной установки СОЗ, необходимых для безопасного отделения аппаратов OneWeb.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке планеты. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. После состоявшегося запуска группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 218 спутников, планируется запуск сотен других.

Состоявшийся запуск спутников OneWeb выполнен в рамках контрактов Главкосмоса (входит в Роскосмос) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem в тесной кооперации с дочерними организациями Роскосмоса - РКЦ "Прогресс", НПО Лавочкина и Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.