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Рубрика: Общество

Ракета "Союз" успешно вывела на орбиту 36 спутников OneWeb

Текст: Наталия Ячменникова
Все 36 спутников OneWeb, запущенных в пятницу в 20:38 по московскому времени с космодрома Восточный, в штатном режиме выведены на целевые орбиты и взяты под управление заказчиком.

Данный старт стал седьмым в рамках пусковой кампании OneWeb. Спустя 562,7 секунды после старта головная часть ракеты "Союз-2.1б" отделилась от третьей ступени носителя и продолжила автономный полет.

Фото: Пресс-служба "Роскосмоса"/РИА Новости
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Как сообщает Роскосмос, последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока "Фрегат" прошло в соответствии с заложенной циклограммой полета. В общей сложности в ходе миссии в течение почти четырех часов было обеспечено одиннадцать активных участков: три включения маршевой двигательной установки (последнее - с целью доставки разгонного блока на так называемую "орбиту увода") и восемь включений двигательной установки СОЗ, необходимых для безопасного отделения аппаратов OneWeb.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке планеты. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. После состоявшегося запуска группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 218 спутников, планируется запуск сотен других.

Состоявшийся запуск спутников OneWeb выполнен в рамках контрактов Главкосмоса (входит в Роскосмос) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem в тесной кооперации с дочерними организациями Роскосмоса - РКЦ "Прогресс", НПО Лавочкина и Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

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