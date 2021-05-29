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Рубрика: Общество

Все 36 спутников OneWeb успешно выведены на орбиту

Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Все 36 британских спутников связи OneWeb выведены на целевые орбиты с помощью российского разгонного блока "Фрегат". Информация об этом появилась на сайте Роскосмоса.

Фото: AP Photo/John Raoux
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Напомним, ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 20:38 по московскому времени. Отделение аппаратов от разгонного блока производилось в девять этапов. "Все спутники в штатном режиме взяты под управление заказчиком данного запуска", - подчеркивается в распространенном госкорпорацией сообщении.

Теперь на околоземной орбите уже 218 спутников OneWeb. Разгонный блок "Фрегат" будет сведен с орбиты. Несгораемые элементы затопят в несудоходной части Тихого океана.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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