Все 36 спутников OneWeb успешно выведены на орбиту

Все 36 британских спутников связи OneWeb выведены на целевые орбиты с помощью российского разгонного блока "Фрегат". Информация об этом появилась на сайте Роскосмоса.

Напомним, ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 20:38 по московскому времени. Отделение аппаратов от разгонного блока производилось в девять этапов. "Все спутники в штатном режиме взяты под управление заказчиком данного запуска", - подчеркивается в распространенном госкорпорацией сообщении.

Теперь на околоземной орбите уже 218 спутников OneWeb. Разгонный блок "Фрегат" будет сведен с орбиты. Несгораемые элементы затопят в несудоходной части Тихого океана.