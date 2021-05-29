Вышел трейлер сайфай-боевика с Марком Уолбергом "Бесконечность"

В Сети опубликован первый трейлер фантастического боевика "Бесконечность" (Infinite), главную мужскую роль в котором сыграл дважды номинант премии "Оскар" Марк Уолберг. Режиссер проекта - Антуан Фукуа ("Тренировочный день", дилогия "Великий уравнитель").

Уолберг сыграл Эвана Майклса, уверенного, что у него шизофрения - беднягу терзают воспоминания о местах, которые он никогда не посещал, например. В результате герой оказывается на грани нервного срыва. Но тут Эвана посещают представители таинственной организации Cognomina, "веками контролирующей развитие человечества, направляя его в нужном направлении", и проливают свет на происходящее - дело в реинкарнации, говорят. Более того: у новых соратников теперь есть миссия - остановить одного из них, мегаманьяка, одержимого идеей уничтожить человечество.

В основе сценария - дебютный роман американского автора Эрика Майкранца 2009 года The Reincarnationist Papers. Принятый в целом тепло.

В других ролях: Софи Куксон (Рокси из Kingsman), Дилан О'Брайен ("Глубоководный горизонт"), Джейсон Манцукас ("Горе-творец"), Руперт Френд ("Родина"), Чиветель Эджиофор ("12 лет рабства"), Тоби Джонс ("Сосны", "Шерлок").

Релиз - уже 10 июня на стриминге Paramount+. Лента должна была выйти в кинотеатрах прошлым летом, но пандемия навредила.