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29.05.2021 10:05
Рубрика: Общество

За отказ от курения работодатели готовы поощрять сотрудников

Текст: Владимир Емельяненко

С начала года работодатели разместили более тысячи вакансий с примечанием: "предпочтителен работник без вредных привычек".

Фото: iStock
Опрос: Более половины уральцев готовы купить жилье дистанционно

При этом 35 процентов или более трети работодателей признают негативное влияние перекуров на работу. А большинство работодателей или 57 процентов готовы поощрять сотрудников за отказ от курения. Таковы итоги исследования, публикуемые сервисом НeadHunter.

По данным опроса, чаще других запрос на "некурящие" вакансии публикуют работодатели Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Свердловской областей, Новосибирска и Омска.

51 процент работодателей полагает, что перерывы на перекур ведут к снижению производительности и труда и небережливому отношению к рабочему времени. Еще около 5 процентов заметили, что курящие сотрудники чаще берут больничный лист.

При этом разные компании назначают разные размеры материальных стимулов для отказа от курения - от 50 рублей премии в месяц и до 3 000 рублей за отказ от табака. Большинство или 82 процента работодателей предпочитают не репрессировать за курение, а поощрять за не курение. 18 процентов заявили, что готовы штрафовать курящий персонал. К штрафам чаще склонялись представители региональных компаний (21 процент), нежели столичных (12 процентов).

Фото: Татьяна Кравченко
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Около половины или 49 процентов опрошенных работодателей считают, что курение не влияет на производительность труда, поэтому работодатели не должны вмешиваться. Более трети или 37 процентов признают, что курение мешает работе, снижает производительность труда, поэтому работодатели должны способствовать отказу от курения.

Что касается самих соискателей, то около 260 тысяч россиян разместили с начала года резюме, в которых указали, что у них нет привычки курить. От табака отказываются до 28 процентов соискателей в Москве, 12 процентов в Санкт-Петербурге и 7 процентов в Московской области.

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