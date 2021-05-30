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30.05.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 73-75 к доллару и 88-90 к евро.

В условиях завершения майского налогового периода ключевыми факторами, определяющими движения рубля, будут спрос на рисковые активы в мире, динамика нефтяных цен и геополитические риски.

Встреча президентов России и США назначена на 16 июня. На ожиданиях возможного снижения геополитической напряженности после саммита на высшем уровне мы видим притоки в российские активы и укрепление рубля в последние недели. В то же время неопределенная ситуация вокруг Беларуси и новые обвинения России в хакерской атаке на американские госучреждения сдерживают дальнейшее укрепление рубля.

Отметим, что спрос на валюту для внешнего туризма остается пониженным, пока будут закрыты на карантин Европа, Турция, Египет и другие туристические страны.

Фото: ЦБ РФ/ РИА Новости
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Важным событием предстоящей недели является ежемесячная встреча стран ОПЕК+ и принятие решения по квотам добычи на летние месяцы. Полагаем, что альянс подтвердит планы по наращиванию добычи нефти на 700 тыс. б/с в июне и 840 тыс. б/с в июле. Россия получила возможность в июне увеличить добычу нефти на 38 тыс. б/с и на столько же в июле. Это позволит увеличить приток валютной выручки в страну и поддержит рубль. В случае ухудшения ситуации со спросом или возвращения иранской нефти на рынок альянс ОПЕК+ может уменьшить рост добычи, чтобы поддержать нефтяные цены.

Главной статистикой следующей недели будут данные по рынку труда США за май, которые выйдут в пятницу. В случае положительного сюрприза - сильного прироста новых рабочих мест и дальнейшего снижения безработицы - возможен рост доходностей на рынке гособлигаций США и укрепление доллара. Это может негативно сказаться на долговых и валютных развивающихся стран, включая российские. Напротив, более слабые данные по рынку труда США, вероятно, приведут к дальнейшему притоку капитала в активы развивающихся рынков и ослаблению доллара в мире.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяные котировки поддерживаются отраслевой статистикой из США, которая указывает на стремительное сокращение запасов до минимальных уровней за последние три месяца. Это происходит на фоне восстановления основных экономик, которое вызывает увеличение потребления углеводородов. Такой фактор частично нивелирует прогресс в новой ядерной сделке с Ираном. В качестве ограничительного фактора для дальнейшего роста котировок выступает укрепление доллара США и психологический барьер на уровне $70 за барр., для преодоления которого потребуются более значимые новости.

Таким образом, краткосрочная перспектива нефтяных цен - коридор $67-70 за барр. Brent.

Биржа

Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций":

Фото: iStock
Экономист объяснил, почему не страшно держать доллары "под матрасом"

- Ключевыми факторами поддержки российского рынка акций остаются стабильный внешний фон (отсутствие распродаж на западных рынках акций), высокие цены на сырье (Bloomberg Commodity Index находится около максимальных уровней за шесть лет), а также снижение рисков обострения геополитической ситуации в преддверии июньской встречи президентов России и США. На этом фоне у нас есть шансы для умеренного подъема, однако без ускорения.

По нашим оценкам, индекс Мосбиржи может подняться на будущей неделе ближе к 3800 п. Рынок наверх в первую очередь могут тянуть тяжеловесные акции "Газпрома" и нефтяников.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Финансы Курс рубля Цена на нефть

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