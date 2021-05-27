Путин и Байден могут обсудить Договор по открытому небу

На саммите в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут обсудить Договор по открытому небу, но у Вашингтона мало времени на пересмотр решений. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверняка может как-то затрагиваться эта тема, - сказал Песков. - Время сокращается, как шагреневая кожа, мы выполняем процедуры, они уже скоро будут завершены".

"Времени осталось мало для того, чтобы Вашингтон смог пересмотреть свои ранее принятые решения", - заключил Песков.