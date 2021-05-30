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30.05.2021 19:32
Рубрика: Экономика

Вводятся меры поддержки семей с детьми

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)
Для семей с детьми и одиноких женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, вводятся новые меры поддержки. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Обратиться за пособием смогут женщины, оказавшиеся в сложной материальной ситуации и вставшие на учет в консультацию в период до 12 недель беременности. При этом среднедушевой доход в семье должен составлять менее прожиточного минимума на человека. Размер ежемесячного пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России в 2021 году это более 6,3 тыс. руб. Мера заработает с 1 июля нынешнего года.

Фото: iStock
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Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет смогут получать одинокие родители и те, кто находится в разводе, при этом судом назначены алименты.

Размер ежемесячного пособия на ребенка составит 50% региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за назначением такого пособия. Средний размер ежемесячного пособия составит 5650 руб. Такая мера поддержки станет доступна также с 1 июля.

С 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка.

Как пояснили "Российской газете" в минтруде, при назначении выплат будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. Среди таких критериев имущественный. Семьи должны владеть одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи менее 24 кв. м. Если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. У семьи в собственности также могут быть дача, гараж, земельный участок и т.д.

В среднем по России в 2021 году пособие составит более 6,3 тыс. руб. Мера заработает с 1 июля нынешнего года

Назначать и выплачивать пособия будет Пенсионный фонд России. Большинство сведений для получения пособий будут проверяться автоматически, но нужно подать заявление. Заполнить его можно будет на портале Госуслуг или обратиться в отделения Пенсионного фонда.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Манукиян
Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка Комментарии к документам

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