Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 151-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1929; 1996, N 26, ст. 3028; N 49, ст. 5489; 1998, N 30, ст. 3613; N 31, ст. 3812; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 23, ст. 2285; N 53, ст. 5017; 2002, N 30, ст. 3033; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 50, ст. 5285; 2007, N 44, ст. 5281; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 11, ст. 1496; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1653; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2887; N 27, ст. 3477; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 1, ст. 8; N 27, ст. 4238; N 52, ст. 7493; 2018, N 31, ст. 4853; 2019, N 30, ст. 4134; N 40, ст. 5488; N 49, ст. 6967) следующие изменения:

1) в абзаце третьем части второй статьи 1 слова "единовременного пособия женщине, вставшей на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности" заменить словами "ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до двенадцати недель)";

2) в статье 3:

а) в части первой:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет.";

б) часть вторую изложить в следующей редакции:

"Порядок и условия назначения и выплаты указанных государственных пособий, за исключением ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в части, не определенной настоящим Федеральным законом. Порядок предоставления информации, необходимой для назначения и выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, гражданам, имеющим право на получение этих пособий, а также органам, осуществляющим назначение и выплату указанных пособий, определяется Правительством Российской Федерации. Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет в части, не определенной настоящим Федеральным законом, требования к составу семьи и перечню видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, а также перечень документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и формы заявлений об их назначении устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

3) в части первой статьи 4:

а) в абзаце втором слова "единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить;

б) в абзаце третьем слова "единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить;

в) в абзаце четвертом слова "единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить;

г) в абзаце шестом слова "единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить;

д) дополнить абзацем следующего содержания:

"межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет.";

4) в статье 41:

а) в части первой слова "единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить;

б) в абзаце пятом части шестой слова "единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить;

в) в части десятой слова "единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить;

г) в части одиннадцатой слова "единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить;

5) абзац третий части первой статьи 42 признать утратившим силу;

6) статью 9 изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Право на ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности

Право на ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, имеют женщины в случае, если срок их беременности составляет шесть и более недель, они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель) и размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания, установленную в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на дату обращения за назначением указанного пособия.";

7) дополнить статьей 91 следующего содержания:

"Статья 91. Продолжительность выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности

Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, назначается Пенсионным фондом Российской Федерации при условии наличия у такой женщины беременности сроком не менее двенадцати недель и выплачивается:

за период начиная с месяца постановки ее на учет в медицинской организации, но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца родов, прерывания беременности - в случае ее обращения за указанным пособием в течение тридцати дней со дня постановки на учет в медицинской организации;

за период начиная с месяца ее обращения за назначением указанного пособия, но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца родов, прерывания беременности - в случае ее обращения за указанным пособием по истечении тридцати дней со дня постановки на учет в медицинской организации.";

8) статью 10 изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Размер ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности

Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, выплачивается в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте Российской Федерации по месту ее жительства (пребывания) или фактического проживания, установленной в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на дату обращения за назначением указанного пособия.

Размер ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением указанного пособия, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте Российской Федерации.";

9) дополнить статьями 101-103 следующего содержания:

"Статья 101. Право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет

Право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет имеет единственный родитель такого ребенка или родитель (иной законный представитель) такого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов, при этом размер среднедушевого дохода такой семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя, установленную в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на дату обращения за назначением указанного пособия.

В целях предоставления указанного пособия единственным родителем признается родитель ребенка, который указан в записи акта о рождении ребенка, при условии, что в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребенка или сведения об отце в запись акта о рождении ребенка внесены по заявлению матери ребенка, либо в случае, если второй родитель ребенка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от восьми до семнадцати лет указанное пособие выплачивается на каждого ребенка с единственным родителем или на каждого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов.

Статья 102. Продолжительность выплаты ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет

Лицам, указанным в статье 101 настоящего Федерального закона, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет выплачивается со дня достижения ребенком возраста восьми лет, если обращение за назначением указанного пособия последовало не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком такого возраста, но не ранее чем с 1 июля 2021 года. В остальных случаях ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет выплачивается со дня обращения за назначением указанного пособия.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет устанавливается на двенадцать месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста семнадцати лет. Назначение указанного пособия в очередном году осуществляется по истечении двенадцати месяцев со дня предыдущего обращения.

Статья 103. Размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет

Размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя, установленной в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на дату обращения за назначением указанного пособия.

Размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением указанного пособия, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей в субъекте Российской Федерации.";

10) в части первой статьи 172 слова "единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить.

Статья 2

Подпункт 10 пункта 2 статьи 8 Федерального закона от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3686; 2009, N 30, ст. 3739; 2013, N 48, ст. 6165) признать утратившим силу.

Статья 3

Внести в статью 33 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2009, N 30, ст. 3739; 2010, N 40, ст. 4969; N 42, ст. 5294; N 50, ст. 6597; 2011, N 1, ст. 44; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7043, 7057; 2012, N 26, ст. 3447; N 50, ст. 6966; 2013, N 27, ст. 3477; N 49, ст. 6352; 2014, N 26, ст. 3394; N 30, ст. 4217; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 72; N 29, ст. 4339; 2016, N 27, ст. 4183; N 52, ст. 7487; 2017, N 24, ст. 3483; N 31, ст. 4765; N 50, ст. 7564; 2018, N 1, ст. 20; N 18, ст. 2574; N 32, ст. 5099; 2020, N 14, ст. 2032) следующие изменения:

1) в пункте 4:

а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий, разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для электронных вычислительных машин, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации программ для электронных вычислительных машин, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают программы для электронных вычислительных машин, базы данных;";

б) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

"17) для российских организаций, осуществляющих деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.";

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. В течение 2011-2013 годов для страхователей, указанных в подпунктах 4-6 пункта 4 настоящей статьи, применяются следующие тарифы страховых взносов:

Период Тариф страхового взноса На финансирование страховой части трудовой пенсии На финансирование накопительной части трудовой пенсии для лиц 1967 года рождения и моложе

для лиц 1966 года рождения и старше для лиц 1967 года рождения и моложе

2011 год 8,0 процента 8,0 процента 2,0 процента 6,0 процента

2012, 2013 годы 8,0 процента 8,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 2,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 6,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов

В течение 2014-2017 годов для страхователей, указанных в подпунктах 4-6 пункта 4 настоящей статьи, применяется тариф страхового взноса 8,0 процента.

Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на финансирование страховой части трудовой пенсии и накопительной части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии) в отношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании данных индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование накопительной пенсии) по следующим тарифам:

Тариф страхового взноса для лиц 1966 года рождения и старше Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе

Вариант пенсионного обеспечения 0,0 процента на финансирование накопительной части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование накопительной пенсии) Вариант пенсионного обеспечения 6,0 процента на финансирование накопительной части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование накопительной пенсии)

на финансирование страховой части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование страховой пенсии) на финансирование накопительной части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование накопительной пенсии) на финансирование страховой части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование страховой пенсии) на финансирование накопительной части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование накопительной пенсии)

8,0 процента на финансирование страховой части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование страховой пенсии), из них 8,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 8,0 процента, из них 8,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 0,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 2,0 процента, из них 2,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 6,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов.

В течение 2018 года для страхователей, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 4 настоящей статьи, применяется тариф страхового взноса 13,0 процента.

Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии в отношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании данных индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии) по следующим тарифам:

Тариф страхового взноса для лиц 1966 года рождения и старше Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе

Вариант пенсионного обеспечения 0,0 процента на финансирование накопительной пенсии Вариант пенсионного обеспечения 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии

на финансирование страховой пенсии на финансирование накопительной пенсии на финансирование страховой пенсии на финансирование накопительной пенсии

13,0 процента на финансирование страховой пенсии, из них 13,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 13,0 процента, из них 13,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 0,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 7,0 процента, из них 7,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 6,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов.

В течение 2019 года для страхователей, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 4 настоящей статьи, применяется тариф страхового взноса 20,0 процента.

Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии в отношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании данных индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии) по следующим тарифам:

Тариф страхового взноса для лиц 1966 года рождения и старше Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе

Вариант пенсионного обеспечения 0,0 процента на финансирование накопительной пенсии Вариант пенсионного обеспечения 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии

на финансирование страховой пенсии на финансирование накопительной пенсии на финансирование страховой пенсии на финансирование накопительной пенсии

20,0 процента на финансирование страховой пенсии, из них: 4,0 процента - солидарная часть тарифа страховых

взносов; 16,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 20,0 процента, из них: 4,0 процента - солидарная часть тарифа страховых взносов; 16,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 0,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 14,0 процента, из них: 4,0 процента - солидарная часть тарифа страховых взносов; 10,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых

взносов 6,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов.

В течение 2018-2020 годов для страхователей, указанных в подпункте 6 пункта 4 настоящей статьи, применяется тариф страхового взноса 8,0 процента.

Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии в отношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании данных индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии) по следующим тарифам:

Тариф страхового взноса для лиц 1966 года рождения и старше Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе

Вариант пенсионного обеспечения 0,0 процента на финансирование накопительной пенсии Вариант пенсионного обеспечения 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии

на финансирование страховой пенсии на финансирование накопительной пенсии на финансирование страховой пенсии на финансирование накопительной пенсии

8,0 процента на финансирование страховой пенсии, из них 8,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 8,0 процента, из них 8,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 0,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 2,0 процента, из них 2,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 6,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов.

Начиная с 2021 года для страхователей, указанных в подпунктах 6 и 17 пункта 4 настоящей статьи, применяется тариф страхового взноса 6,0 процента.

Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии в отношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании данных индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии) по следующим тарифам:

Тариф страхового взноса для лиц 1966 года рождения и старше Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе

Вариант пенсионного обеспечения 0,0 процента на финансирование накопительной пенсии Вариант пенсионного обеспечения 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии

на финансирование страховой пенсии на финансирование накопительной пенсии на финансирование страховой пенсии на финансирование накопительной пенсии

6,0 процента на финансирование страховой пенсии, из них 6,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 6,0 процента, из них 6,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 0,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 0,0 процента, из них 0,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов 6,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов.";

3) в пункте 8 цифры "15, 16" заменить цифрами "15-17".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 18; 2009, N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6601; 2013, N 48, ст. 6165; 2015, N 1, ст. 48; Российская газета, 2021, 6 мая) следующие изменения:

1) пункт 3 части 1 статьи 14 признать утратившим силу;

2) статью 3 дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Финансовое обеспечение расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет в части, превышающей размер указанного пособия, определяемый в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица в соответствии с частью 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых на указанные цели бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации.";

3) в статье 7:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком выплачивается:

1) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет - в размере 100 процентов среднего заработка;

2) в случае ухода за больным ребенком в возрасте 8 лет и старше:

а) при лечении ребенка в амбулаторных условиях - за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица в соответствии с частью 1 настоящей статьи, за последующие дни в размере 50 процентов среднего заработка;

б) при лечении ребенка в стационарных условиях (в условиях дневного стационара) - в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица в соответствии с частью 1 настоящей статьи.";

б) часть 6 дополнить словами ", за исключением случая, указанного в пункте 1 части 3 настоящей статьи".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 30 апреля 2021 года N 126-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования" (Российская газета, 2021, 6 мая) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) подпункт "б" пункта 12 исключить;

б) в пункте 14:

в абзаце третьем слова "единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить;

в абзаце восьмом слова "и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить;

в абзаце десятом слова "единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить;

в абзаце девятнадцатом слова "единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить;

в абзаце двадцать первом слова "единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить;

в абзаце двадцать седьмом слова "единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить;

в абзаце тридцатом слова ", единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить;

в) в пункте 17:

в абзаце третьем слова "единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить;

в абзаце четвертом слова "единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить;

2) в подпункте "д" пункта 1 статьи 5 слова ", единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности," исключить.

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статьи 1, 2, пункт 1 статьи 4 и статья 5 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2021 года.

3. Пункты 2 и 3 статьи 4 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

4. В случае, если в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, возникло у женщины до 1 июля 2021 года, назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

5. Действие положений статьи 33 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин