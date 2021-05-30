Глава белорусского МИДа допустил передачу Сапеги в Россию после суда

Президент Александр Лукашенко после суда может помиловать россиянку Софию Сапегу, задержанную в Беларуси по подозрению в совершении уголовных деяний, или же передать ее России отбывать наказание на родине. Такие варианты развития событий допустил в интервью газете "Коммерсантъ" министр иностранных дел РБ Владимир Макей.

"Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию", - сказал глава белорусского МИДа. "Надо подождать", - отметил он.

В то же время он напомнил, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы, а вердикт по данному делу вынесет суд, который, скорее всего, состоится в Беларуси.

По его словам, "расследование должно показать, кто она на самом деле, какие действия предпринимала, нанесли ли эти действия ущерб Беларуси, белорусскому народу и в чем конкретно заключается ее преступление".