Как не разориться при ремонте АКП

Поломка автоматической коробки передач, как правило, чревата дорогостоящим ремонтом. Однако прежде, чем отдать за него свои кровные, убедитесь, что проблема именно с трансмиссией, а дабы вы не разорились на ремонте, следуйте нижеприведенным советам.

Для начала разберемся, как определить, действительно ли в вашем автомобиле неисправна автоматическая коробка передач.

В первую очередь смотрим на пробег. В большинстве случаев используемые сегодня автоматические коробки передач отличаются высокой надежностью, и пенять на "автомат" имеет смысл, если машина прошла не менее 100 тысяч км в отнюдь не тепличных условиях эксплуатации.

Правило номер два - не попадайтесь на удочку сервисменов, обещающих починить трансмиссию буквально за несколько часов и даже называющих привлекательные фиксированные цены - к примеру, 40 - 50 тысяч рублей. Очень вероятно, что после снятия и "вскрытия" узла, ценник на ремонт возрастет на порядок, а вы даже не будете знать, что именно произошло с коробкой, и произошло ли вообще. Ведь внутренние правила львиной доли сервисов не позволяют клиенту находиться в ремонтной зоне, так что вам могут озвучить практически любой "диагноз".

Типичные признаки поломки АКП

Прежде чем отправиться на сервис, проанализируйте характер дефекта. Так, скажем, при проблемах с гидроблоком появляются сильные трансмиссионные толчки при автоматической смене передач. Причем подобные подергивания становятся все более ощутимыми, если проблему оставить без внимания.

Проблемы могут проявляться также в невозможности переключений режимов работы коробки или же блокировке ее работы на определенной передаче. В данном случае автовладельцу не остается ничего другого, как заказывать эвакуатор для транспортировки сломавшегося автомобиля в сервис. Везти такую машину в сервис своим ходом крайне не рекомендуется.

Верным признаком неисправности "автомата" является также наличие подтеков масла из-под уплотнительных прокладок. Соответственно при подозрении на проблемы с АКП необходимо провести визуальный осмотр трансмиссии на подъемнике или гаражной яме. И, кстати, наличие таких подтеков подразумевает, что ремонт не будет слишком дорогим. В большинстве случаев можно обойтись заменой уплотнительных прокладок и сменой трансмиссионного масла.

Случаются также проблемы с блоком управления трансмиссии. В этом случает электроника начинает неправильно подбирать обороты для переключения передач или же блокировать работу трансмиссии. Устранение такого рода поломок выльется в замену вышедших из строя блоков и управляющих шлейфов.

Что делать при выявлении проблем с АКП

На этапе выявления проблем с трансмиссией главное - не ошибиться с сервисом. Ехать нужно исключительно в конторы, которым вы доверяете на 100% (как вариант, там работают проверенные ремонтники, знакомые сотрудники или руководители). Имеет смысл также избегать сервисов общей направленности, а направляться в СТО, специализирующиеся исключительно на ремонте коробок передач.

Зачастую бывает, что в неспециализированных сервисах после снятия проблемной коробки ее везут для дальнейшего ремонта именно в такие специализированные компании.

То есть сервис общего профиля становится просто-напросто посредником, взвинчивая окончательную цену за ремонт. Но даже в специализированных центрах, первое, что следует сделать, - это провести детальную диагностику - снятие кодов неисправностей компьютера с последующей их расшифровкой.

Здесь нужно обратить внимание на коды ошибок, выяснить, что они означают, потребовать диагностическую карту. Рекомендуется также обратиться в другие сервисы или хотя бы "пробить" коды в Сети. Постарайтесь также присутствовать при проведении всех оценочных процедур или, как вариант, возьмите с собой специалиста, который разбирается в механике процесса. Ведь фактически не редки случаи, когда неопытный владелец приезжает на сервис с гудящим подшипником, а после диагностики его огорошивают тем, что в его автомобиле трансмиссия буквально дышит на ладан.

Как выявить обман при ремонте АКП

Нередко случается, что ремонтники снимают поддон АКП и демонстрируют клиенту стружку, которую собственноручно и тайком подбрасывают из другой проблемной трансмиссии. Вывод здесь также очевиден - требуйте снятия поддона в вашем присутствии. В нормальных сервисах так, собственно говоря, и происходит. Болты поддона откручиваются в присутствии клиента, чтобы он убедился, что стружка - непосредственно из АКП его автомобиля.

Еще один распространенный способ обмана при ремонте "автоматов" - имитация ремонта путем установки узла, бывшего в употреблении. Поэтому, когда вы забираете автомобиль после ремонта, не поленитесь заехать на другое СТО, чтобы ваш автомобиль подняли на подъемнике и осмотрели.

"Бэушные" детали зачастую метятся краской на швах (чтобы исключить возможность разборки). Кроме того, когда происходит серьезный ремонт трансмиссии, ее корпус идеально чистят. Если вам поставили бэушную деталь вместо новой, она будет грязной или, напротив, свежеотшлифованной пескоструем (это можно определить простым прикосновением), что также свидетельствует о фальсификации ремонта.

Вот и еще один распространенный способ обмана. На проблемной трансмиссии нерадивые сервисмены меняют только гидроблок, то есть выполняют частичный ремонт, но выставляют при этом счет за полный ремонт всей коробки. Здесь нужно обратить внимание на крепления коробки к мотору. Если видно, что болты не откручивались, значит демонтаж и полный ремонт узла не производился. Таким образом, не медлите с ремонтом, но будьте бдительны, выбирайте правильные сервисы и помните о своих правах потребителя.