При признании многоквартирного дома, жилого помещения аварийным и непригодным для проживания органы власти должны будут направлять в Росреестр сведения о таких решениях. Ведомство будет включать эти данные в выписки из ЕГРН. Это позволит защитить интересы граждан, обезопасить их от покупки непригодного жилья, подчеркивает замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Закон начнет действовать с 1 февраля 2022 года. Информацию о домах и помещениях, признанных аварийными ранее, муниципалитеты должны направить в Росреестр до 1 июля 2022 года.

Сейчас самостоятельно найти информацию о том, что дом аварийный, сложно. Ее нет в открытом доступе.