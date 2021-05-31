Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 148-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости""

Принят Государственной Думой 12 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4237, 4248, 4294; 2017, N 31, ст. 4767, 4771, 4796; N 48, ст. 7052; 2018, N 1, ст. 91; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5115, 5131, 5134, 5135; N 53, ст. 8464; 2019, N 25, ст. 3170; N 26, ст. 3319; N 29, ст. 3861; N 30, ст. 4156; N 52, ст. 7798; 2020, N 22, ст. 3384; 2021, N 1, ст. 57; N 15, ст. 2446) следующие изменения:

1) часть 5 статьи 8:

а) дополнить пунктом 171 следующего содержания:

"171) сведения о том, что жилое помещение расположено в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, непригодным для проживания;";

б) дополнить пунктом 29 следующего содержания:

"29) сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании жилого дома непригодным для проживания.";

2) часть 1 статьи 32 дополнить пунктом 25 следующего содержания:

"25) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания.";

3) часть 7 статьи 62 после слов "сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд," дополнить словами "сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания,".

Статья 2

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в срок до 1 июля 2022 года обязаны направить в федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в форме электронных документов или электронных образов документов в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" принятые ими до дня вступления в силу настоящего Федерального закона решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин