Обновленный Haval H9. "Лебединая песня" классических внедорожников

Haval H9 по своей сути является феноменом отечественного рынка настоящих полноприводных машин. Из крепких, рамных "проходимцев" на ум приходят разве что родной УАЗ "Патриот" и становящийся постепенно недоступным для многих Toyota Land Cruiser Prado.

Haval H9 расположился аккурат между ними. Он настроен, едет и оснащен так, что "Патриоту" до него, как до Луны, а японский внедорожник не только сильно дороже, но и уступает "китайцу" в ряде параметров.

Что нового

Фото: Пресс-служба Haval

Совсем недавно в Haval провели обновление H9 и пригласили журналистов оценить изменения, и не куда-нибудь, а в красивейшие места в горах Северного Кавказа. Почему именно туда, стало ясно по ходу теста, а сейчас вспомним, что же из себя представляет Haval H9.

Это немаленьких размеров полноценный рамный внедорожник, производство которого налажено на собственном заводе компании под Тулой. В основе конструкции лежит мощная рама, на которую водрузили полностью оцинкованный (кроме крыши) просторный кузов. Для машины доступны два вида двигателей, бензиновый и дизельный - оба четырехцилиндровые, с турбонаддувом. Дизельный никак не изменился и выдает 190 л.с. Бензиновый после обновления потерял в мощности, но не в крутящем моменте - 218 сил против 245 у машины до рестайлинга. Уменьшение мощности в компании объяснили возможностью уложиться в экологические нормы Евро-6.

За передачу крутящего момента в 380 Нм к колесам отвечает одна из лучших автоматических коробок передач ZF с восемью передачами, а далее свое дело делает многодисковая гидравлическая муфта от авторитетной компании BorgWarner, распределяющая крутящий момент между осями. Все это великолепие носит маркетинговое название TOD (Torque-on-Demand). Кстати, после обновления к блокировке заднего дифференциала добавилась и передняя блокировка, что гарантирует высокую проходимость машины. Интересно то, что за блокировку заднего дифференциала отвечает гидравлика, а за переднюю - электромагнитная муфта.

Фото: Пресс-служба Haval

Также после обновления добавился еще ряд интересных "фишек". Одной из них стал интеллектуальный внедорожный круиз-контроль, который позволяет двигаться по бездорожью не трогая педали, а второй - это "танковый" разворот (Tank Turn), позволяющий уменьшить радиус разворота примерно на один метр.

Теперь за рулевое управление отвечает не гидравлика, а новый электроусилитель, установленный непосредственно на рулевой рейке. Благодаря этому можно менять усилие на рулевом колесе. Забегая вперед, замечу, что особой разницы между режимами почувствовать не удалось, но руль стал четче, и это заметно.

Фото: Пресс-служба Haval

Серьезные изменения произошли и по части комфорта. В салоне новая обивка сидений, цифровая панель приборов, современная мультимедийная установка, а еще здесь улучшена шумоизоляция. Вот в этом моменте стоит отдельно похвалить инженеров, поскольку Haval H9 - одна из самых тихих машин на рынке. Будь то откровенно разбитая грунтовка в горах, городские улицы или скоростной автобан, во всех этих условиях машина остается тихоней, каких поискать.

Фото: Пресс-служба Haval.

Да, на высоких скоростях слышны шины и ветер запутывается в боковых зеркалах, но эти шумы не играют никакой роли в акустическом комфорте машины. Грех будет не упомянуть классную аудиосистему Infinity с 10 динамиками. Звук не концертный, но любимые треки и радио заиграли при воспроизведении по-новому. Осталось упомянуть пару мелочей вроде нового рисунка кожаной обивки сидений, а передние получили еще и массаж и электрорегулировку в 8-ми направлениях.

Фото: Пресс-служба Haval

Новая мультимедийная установка, прописавшаяся в салоне Haval H9, порадовала четким откликом, быстродействием и отпугнула запутанностью меню. Разобраться можно, но интуитивной ее назвать не получится. По сути, все управление машиной завязано на этот дисплей и, в отличие от дорестайлинговой версии, пользоваться им стало удобнее. Выросло разрешение, до 9 дюймов, картинка с камеры заднего вида стала четче, появилась поддержка Apple CarPlay. С андроид-девайсами мультимедиа не дружит, как и большинство китайских машин.

Стоит отметить и несколько полезных функций, появившихся после обновления. Машина получила систему предупреждения о помехе при движении задним ходом, научилась распознавать дорожные знаки ограничения скорости и самостоятельно подруливать в полосе. Последняя функция работала даже в довольно крутых поворотах, но все равно до конца полагаться на нее нельзя, после некоторого времени она просила взяться за руль и принять управление на себя.

Что примечательного

Фото: Пресс-служба Haval

Подогнав под себя сидение и руль, отправляемся в путь. В городе с узкими улицами внедорожник чувствует себя немного не в своей тарелке. Но, свыкнувшись с машиной, маневрировать получается весьма успешно. А прикатавшись, перестаёшь обращать внимания на торчащие канализационные люки, "лежачих полицейских", сюрпризы дорожников и прочие прелести российских дорог. Посадка, благодаря раме, высокая, и через полчаса после начала движения, начинаешь проникаться уверенностью, которую внушает машина. Легковушки и кроссоверы суетятся где-то внизу, а H9 твердой поступью двигается в потоке, позволяя расслабится.

Тяги хватает всегда и везде, а если хочется похулиганить, можно перевести режим работы коробки в "Спорт" и уменьшить задержку на нажатие педали "газа" на старте. Как с ходу это сделать, придется разбираться, пиктограмма на джойстике, отвечающая за включение этого режима, никак не обозначает что она предназначена именно для этого. Режим "Спорт" оказался полезен на горных серпантинах Кавказа. КПП дольше держит передачу и резвее реагирует на нажатие педали акселератора. Крутые подъемы даются машине без труда, мощности хватает и для обгонов в коротких разрывах сплошной полосы.

Фото: Пресс-служба Haval.

Все свои таланты H9 как раз и продемонстрировал вне асфальтированных дорог. Ему абсолютно неважно, какое покрытие под колесами. Глубокая скользкая колея, острые камни, почти поперечные канавы, оставшиеся после таяния снега - все это Haval преодолевает в автоматическом режиме работы коробки передач и муфты полного привода. Причем делает это безо всякого напряжения и лязга шестеренок.

Понижающий ряд в трансмиссии включили только на одном участке, на очень крутом подъеме, чтобы поберечь двигатель и трансмиссию. Удалось оценить режим спуска с горы, причем уклон был такой, что и пешком пройти сложно, но H9 с ним справился играючи. Это упражнение он прошел, в отличии от большинства внедорожников, без пугающего треска тормозов и шумов в трансмиссии.

Скорость спуска можно регулировать педалями "газа" и тормоза. В этом случае полезно перевести коробку в ручной режим и зафиксировать первую или вторую передачу во избежание перегрева тормозов. При переезде глубоких колей помогал внушительный ход подвесок. Вывесить машину оказалось сложной задачей. Артикуляция подвески достойна похвалы.

Фото: Пресс-служба Haval.

Конечно, застрять можно на любой машине, но Haval H9 отодвигает этот порог на совсем другой уровень. В целом внедорожные способности машины ограничены шинами, страхом повредить красивые бамперы и здравым смыслом. Автомобиль делает все, чтобы водитель чувствовал уверенность и надежность машины в любых дорожных ситуациях.

После всех внедорожных приключений, виляний по серпантинам и прохватам по шоссе бортовой компьютер вывел цифру среднего расхода горючего в 18,8 литров на сто километров пути. Весьма неплохой результат для почти 2,5-тонной машины в непростых условиях. Если двигаться не спеша по трассе, можно увидеть цифру и менее 10 литров, город покажет на два-три литра больше. Кстати, после обновления H9 безболезненно переваривает 92-й бензин.

И что в итоге

Фото: Пресс-служба Haval.

Осталось поговорить о ценах. Конечно, машина подорожала, но несущественно - на 45 тысяч рублей, что обеспечило преодоление психологического рубежа в 3 млн рублей. Теперь H9 в топовой комплектации Premium стоит 3 040 000 рублей. Обновление не коснулось дизельной версии, свежие машины можно купить только с бензиновым двигателем. И самое главное, как сказали в компании, жизненный цикл модели подходит к концу, даже в самом Китае. Можно сказать, это обновление стало "лебединой песней" Haval H9.

Класс полноценных вездеходов постепенно умирает, и скоро найти настоящие, многофункциональные, классические внедорожные автомобили будет очень сложно. А на данный момент Haval H9 является машиной на все случаи жизни - и в пафосный ресторан с девушкой можно приехать, и решиться на внедорожные покатушки с друзьями в горы. Таким и должен быть автомобиль на все случаи жизни.