Первый юбилей Skoda Kodiaq: все жалобы владельцев за 5 лет эксплуатации

Сопливый

Увы и ах, хорошо поездивший Skoda Kodiaq оказался слаб на всевозможные потеки как масла, так и других рабочих жидкостей. В зоне риска оказались старшие 2.0-литровые двигатели. Владельцы дизеля жалуются на появление масляных пятен на стыке двигателя и коробки передач. Проблема заключается в болтах крепления маховика и применяемого герметика, который даже в случае замены все равно через некоторое время начинает "сопливить".

У бензинового мотора на контроле должна быть помпа системы охлаждения, которая из-за повышенных температур может получить повреждения корпуса, что приводит к просачиванию антифриза.

Еще один узел, склонный к протечкам - угловой редуктор полноприводных версий. Через какое-то время владельцы (чаще всего те, кто не стеснялся эксплуатировать Kodiaq на бездорожье) на очередном ТО обнаруживали протечки трансмиссионной жидкости. Одно хорошо: многие отметили, что при выявлении этой проблемы дилеры без вопросов меняли узел по гарантии.

Скрипучий

Фото: Пресс-служба Skoda.

Несмотря на то, что Kodiaq является недешевым флагманом кроссоверной линейки чешской марки, не стоит забывать, что все модели Skoda позиционируются как народные, а потому уровень применяемых материалов не самый высокий, что со временем отражается на эксплуатации.

Проще говоря, в салоне Skoda Kodiaq с возрастом заводятся сверчки и появляются скрипы.

Главный источник беспокойства - дверные карты: довольно быстро начинают скрипеть ручки и резонировать аудиоколонки. Также владельцы отмечают "музыкальность" передних кресел и верхней крышки пассажирского бардачка, которая лечится смазкой.

Кроме того, любители выездов на бездорожье отмечают слабость салонного пластика при проверках кузова на кручение: проще говоря, убранство интерьера начинает поскрипывать при проезде крутых неровностей. Не самую лучшую услугу оказали и всевозможные полочки и кармашки: разбросанная в них мелочевка постоянно дребезжит.

Скребущий и потеющий

Фото: Юрий Зубко/РГ

Распространенная претензия владельцев - дубеющие и скребущие щетки стеклоочистителей. Особенно жалуются на маленький задний дворник, резинку которого приходится регулярно обрабатывать силиконом.

Кроме того, отметился Kodiaq и регулярным запотеванием фар. Хотя производитель не признает это проблемой. И она при включении фар через некоторое время исчезает, владельцев сей факт часто раздражает.

Глючный

Фото: Юрий Зубко/РГ

Не удалось избежать Skoda Kodiaq и мелких болезней по электрике, хотя закономерностей в выходе из строя тут нет.

Чаще всего владельцы жалуются на перманентные выходы из строя парктроника, датчики которого то и дело "кричат" без повода, а также глюки отечественной системы ГЛОНАСС.

Зимой может подмерзнуть замок двери багажника и механизм складывания зеркал. Из более серьезных проблем отмечается выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости, а из мелких - зависание штатной мультимедийной системы, что лечится либо перезапуском машины, либо сбросом клемм аккумулятора.

Не оправдавший ожиданий

Фото: Пресс-служба Skoda.

Еще один раздел претензий к Skoda Kodiaq касается не то сколько технических нюансов, сколько завышенных ожиданий от ездовых характеристик.

Например, многие владельцы ждали от машины большей экономичности со стартовым мотором 1.4TSI, а также лучших скоростных показателей от версий с двигателями объемом 2.0.

Кроме того, практически все отмечают средний уровень шумоизоляции и не самую комфортную подвеску, при том, что управляемость кроссовера всегда относится к плюсам.

Выводы

Но на самом деле подавляющее большинство владельцев Skoda Kodiaq своим выбором довольны и менять машину не хотят. На известном сайте автомобильных объявлений Kodiaq уверенно держит 4,5 балла из 5 возможных и рекомендацию к покупке. Учитывая количество продаваемых экземпляров, несмотря на постоянно растущую цену, можно однозначно говорить, что модель чехам явно удалась.