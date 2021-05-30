Первый юбилей Skoda Kodiaq: все жалобы владельцев за 5 лет эксплуатации

Увы и ах, хорошо поездивший Skoda Kodiaq оказался слаб на всевозможные потеки как масла, так и других рабочих жидкостей. В зоне риска оказались старшие 2.0-литровые двигатели. Владельцы дизеля жалуются на появление масляных пятен на стыке двигателя и коробки передач. Проблема заключается в болтах крепления маховика и применяемого герметика, который даже в случае замены все равно через некоторое время начинает "сопливить".
У бензинового мотора на контроле должна быть помпа системы охлаждения, которая из-за повышенных температур может получить повреждения корпуса, что приводит к просачиванию антифриза.
Еще один узел, склонный к протечкам - угловой редуктор полноприводных версий. Через какое-то время владельцы (чаще всего те, кто не стеснялся эксплуатировать Kodiaq на бездорожье) на очередном ТО обнаруживали протечки трансмиссионной жидкости. Одно хорошо: многие отметили, что при выявлении этой проблемы дилеры без вопросов меняли узел по гарантии.
Несмотря на то, что Kodiaq является недешевым флагманом кроссоверной линейки чешской марки, не стоит забывать, что все модели Skoda позиционируются как народные, а потому уровень применяемых материалов не самый высокий, что со временем отражается на эксплуатации.
Проще говоря, в салоне Skoda Kodiaq с возрастом заводятся сверчки и появляются скрипы.
Главный источник беспокойства - дверные карты: довольно быстро начинают скрипеть ручки и резонировать аудиоколонки. Также владельцы отмечают "музыкальность" передних кресел и верхней крышки пассажирского бардачка, которая лечится смазкой.
Кроме того, любители выездов на бездорожье отмечают слабость салонного пластика при проверках кузова на кручение: проще говоря, убранство интерьера начинает поскрипывать при проезде крутых неровностей. Не самую лучшую услугу оказали и всевозможные полочки и кармашки: разбросанная в них мелочевка постоянно дребезжит.
Распространенная претензия владельцев - дубеющие и скребущие щетки стеклоочистителей. Особенно жалуются на маленький задний дворник, резинку которого приходится регулярно обрабатывать силиконом.
Кроме того, отметился Kodiaq и регулярным запотеванием фар. Хотя производитель не признает это проблемой. И она при включении фар через некоторое время исчезает, владельцев сей факт часто раздражает.
Не удалось избежать Skoda Kodiaq и мелких болезней по электрике, хотя закономерностей в выходе из строя тут нет.
Чаще всего владельцы жалуются на перманентные выходы из строя парктроника, датчики которого то и дело "кричат" без повода, а также глюки отечественной системы ГЛОНАСС.
Зимой может подмерзнуть замок двери багажника и механизм складывания зеркал. Из более серьезных проблем отмечается выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости, а из мелких - зависание штатной мультимедийной системы, что лечится либо перезапуском машины, либо сбросом клемм аккумулятора.
Еще один раздел претензий к Skoda Kodiaq касается не то сколько технических нюансов, сколько завышенных ожиданий от ездовых характеристик.
Например, многие владельцы ждали от машины большей экономичности со стартовым мотором 1.4TSI, а также лучших скоростных показателей от версий с двигателями объемом 2.0.
Кроме того, практически все отмечают средний уровень шумоизоляции и не самую комфортную подвеску, при том, что управляемость кроссовера всегда относится к плюсам.
Но на самом деле подавляющее большинство владельцев Skoda Kodiaq своим выбором довольны и менять машину не хотят. На известном сайте автомобильных объявлений Kodiaq уверенно держит 4,5 балла из 5 возможных и рекомендацию к покупке. Учитывая количество продаваемых экземпляров, несмотря на постоянно растущую цену, можно однозначно говорить, что модель чехам явно удалась.