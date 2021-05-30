Почему автомобиль нужно чаще мыть летом, чем зимой

Существует устойчивое мнение, что наиболее часто автомобиль следует мыть в зимний период, когда дороги активно поливают реагентами, посыпают песком и солью. Но на мойку на самом деле следует заезжать чаще не зимой, а именно в летний сезон. Рассказываем, почему.

Весьма неприятным загрязнителем, который в нашей стране по ряду обстоятельств оказывается на стеклах, колесах и лако-красочном покрытии кузова, является расплавленный битум. Между тем, именно в весенне-летний период дорожные службы активизируют ремонт и строительство дорог.

Одновременно из-за активного дорожного строительства и ремонта в лужах оказывается больше едких и клейких технических жидкостей, от которых может страдает ЛКП автомобиля.

Медлить с удалением битумных пятен не стоит, поскольку это смолистое вещество быстро въедается в поверхность кузова и даже после успешной очистки в местах загрязнений остаются желтизна и мутные пятна. Соответственно, непосредственно перед мойкой имеет смысл воспользоваться средством для удаления битумных пятен. Помните, что битум наиболее легко удаляется в жару. При этом, прежде, чем применить бытовое или спецсредство, загрязненный участок следует смочить водой, чтобы смыть частички грязи, которые в противном случае могут выступить в роли абразива. Затем можно воспользоваться популярным средством WD-40, бензином, соляркой, керосином, уайт-спиртом и аккуратно стереть загрязнения.

Еще один враг ЛКП кузова в весенне-летний сезон - смола от почек тополя, липы, березы и других деревьев. Как и в случае с битумом, избавиться от таких клейких загрязнителей необходимо как можно скорее, пока пятно не запеклось на солнце. При этом удалить смолу на обычной автомойке, вероятнее всего, не получится. Нужно будет воспользоваться спецсредствами.

Лучше всего для этой цели подойдут нашатырный спирт (раствор аммиака в воде) и спиртовой раствор борной кислоты (3%). А вот средства нефтяного происхождения (те же уайт-спирит, WD-40, керосин, солярка или бензин) оттирают смолу от деревьев неохотно. Впрочем, за неимением других средств эти препараты также рекомендованы. Поэтому вооружаемся нашатырем, WD-40, клочком ваты или салфетки, который смачиваем в очищающем средстве и, избегая сильного нажима, стираем смолу. После процедуры очистки имеет смысл тщательно помыть автомобиль с автошампунем.

Еще одна печально известная проблема весенне-летнего периода - пятна от птичьего помета. Этот загрязнитель, пожалуй, самые вредный для кузова, поскольку химический состав птичьих экскрементов чрезвычайно агрессивен и способен оставлять на ЛКП заметные пятна. Та же история - с насекомыми. Органические кислоты пчел, бабочек, саранчи, шмелей и мух, разбившихся о кузов во время поездки, быстро въедаются в лак и прикипают к ЛКП на ярком солнце.

С такими засохшими субстанциями нужно обращаться особенно осторожно. Тереть их бензином, ацетоном, нашатырным спиртом и другими спецсредствами, в том числе от именитых производителей сразу не рекомендуется - можно затереть лак. Здесь первостепенное значение нужно уделить мойке, причем долгой, обстоятельной, с автошампунем. Для растворения запекшихся пятен после мойки (или, как вариант, дождя) можно воспользоваться специальными аэрозолями, а также спецсредствами для удаления следов насекомых и битумных пятен, за которыми нужно будет отправиться в специализированный автомобильный магазин.

Помните о том, что во время цветения растений необходимо уделить повышенное внимание мойке и очистке не только кузова, но также и радиаторов. Как известно, в соты радиаторов кондиционера и охлаждения двигателя набивается бух, почки и останки насекомых.

Соответственно, в сотах образуются твердые пробки-загрязнители, и снижается эффективность охлаждения. Все это чревато перегревом мотора и выходом из строя системы кондиционирования. Здесь нужно помнить также о том, что промывать радиатор нужно с осторожностью, не направляя на соты сильные струи "Керхера". В противном случае напор воды может деформировать соты и даже вывести из строя электрику.

Наконец, помните о том, что необходимо регулярно и весьма тщательно мыть также колесные диски, которые также страдают от грязи, масел, битума, а также пыли от колодок.

Если не смывать и не очищать, скажем, налет от пыли тормозных колодок, в районе загрязнений образуются пятна, как правило, желтоватого оттенка. Эти загрязнители могут попадать в микротрещины диска и формировать очаг коррозии. И, кстати, практичные и не ленивые водители имеют полезную привычку раз в неделю очищать автодиски губкой, смоченной в воде. Такая практика облегчит процесс мойки дисков в дальнейшем. Помните также, что очищать следует не только внешнюю часть колесных дисков, но и внутреннюю.