Пойманных пьяными за рулем хотят обязать ставить алкозамки

Водителей, хоть раз в жизни попавшихся на нетрезвом вождении, могут обязать устанавливать на все свои машины алкозамки. Такую идею Минпромторг сейчас прорабатывает с ГИБДД, сообщил замглавы министерства Василий Шпак на выставке "Интеллект машин и механизмов" в Крыму.

Алкозамок - специальное устройство, которое не позволяет автомобилю тронуться с места, пока водитель не пройдет экспресс-тест на наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе. Кроме того, то же устройство способно опознать человека и заблокировать возможность поездки, если за рулем окажется кто-то иной.

"Если человек хоть раз попался - мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю - на нетрезвом вождении, он вносится в базу, - пояснил Василий Шпак, его слова приводит РИА Новости. - С ГИБДД проговариваем изменить правила таким образом, чтобы все автомобили нарушителя, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком". Тогда каждая поездка такого человека будет сопровождаться подтверждением личности и проверкой на трезвость, предлагает замминистра.

Кроме того, такие же устройства могут появиться в машинах такси и каршеринга, считает Василий Шпак. Тогда будет исключена практика использования чужих учетных записей для поездок, от которой сейчас страдают многие сервисы.