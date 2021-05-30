Документ вступит в силу по истечении девяноста дней после официального опубликования. Для получения туристической визы нужно будет предъявить либо подтверждение о приеме туроператором, внесенным в единый федеральный реестр туроператоров России, либо документ о бронировании отеля в России. Сведения о забронированном коллективном средстве размещения должны содержаться в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

Ранее для въезда в Россию интуристы могли получить визу сроком на один месяц или на полгода в зависимости от того, какого срока визы выдают россиянам страны их гражданства. То есть действовал принцип взаимности.

"Мы строим туристическую инфраструктуру Турции, Греции, Кипра и других стран деньгами наших туристов. Российские туристы востребованы во всем мире независимо от политических или эпидемиологических обстоятельств", - говорит вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Россия также будет увеличивать въездной турпоток на принципах открытости. Въездной туризм в России развит очень слабо. Новые правила позволят увеличить турпоток на 30-40%, говорит эксперт.