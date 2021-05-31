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31 мая 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)

Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 145-ФЗ "О внесении изменения в статью 256 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию""

Дата подписания 26 мая 2021 г.
Опубликован 31 мая 2021 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (ред. от 06.12.2011)

Комментарии Российской Газеты

Получить визу в Россию станет проще

Принят Государственной Думой 18 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Статья 1

Внести в часть шестую статьи 256 Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 2003, N 2, ст. 159; 2006, N 31, ст. 3420; 2010, N 21, ст. 2524; N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2321; 2012, N 53, ст. 7628; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036; N 52, ст. 6955; 2014, N 16, ст. 1828; 2015, N 1, ст. 75; N 48, ст. 6709; 2016, N 28, ст. 4558; 2017, N 24, ст. 3480; N 27, ст. 3928; 2019, N 25, ст. 3164; 2020, N 15, ст. 2242) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Обыкновенная туристическая виза выдается на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, либо о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин