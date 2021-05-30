Пушков: России есть что предъявить США в плане соблюдения прав человека

России есть что предъявить США в отношении защиты прав человека, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Ранее президент Байден заявил, что не позволит нарушать права человека и собирается "ясно дать это понять" на встрече с российским лидером.

"России тоже есть, что предъявить США на сей счет", - отметил Пушков.

Для начала, пояснил он, потребовать от американского президента прекратить преследование Джулиана Ассанжа и отказаться от требования выдать его США.

Прокомментировав "жесткие заявления" Байдена, сенатор сделал вывод, что предстоящие переговоры лидеров двух стран будут сложными. "В Женеве явно не будет легкого диалога", - предупредил Пушков.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве.