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30.05.2021 19:16
Рубрика: Власть

Кто приютит часового

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)
Глава государства подписал поправки в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". Документ, публикуемый сегодня в "РГ", устраняет нередкие спорные ситуации, порой доходящие до судебных разбирательств, между руководством предприятий, которые охраняют подразделения Росгвардии, и командованием этих подразделений.

Это похоже на спор хозяйствующих субъектов - кто обеспечит расквартирование подразделений Росгвардии возле охраняемых объектов, строительство, содержание, капитальный ремонт. Наконец, кто оплатит коммунальные расходы военных городков.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Напомним, речь идет об охране не обычных промышленных, транспортных или, коммерческих предприятий. Тем более не о платных услугах, которые Росгвардия предоставляет по договорам. Поправки в закон касаются особо важных государственных объектов, безопасность которых Росгвардия обязана обеспечить. Это - атомные электростанции и ледоколы, порты, специальные грузы и сооружения на коммуникациях, так называемые опасные производства, в том числе ядерные и химические. В правительстве существуют особые перечни таких объектов.

И вот тут возникает вопрос - за чей счет все это должно происходить? С одной стороны, у Росгвардии есть собственный бюджет. Помимо всех видов довольствия, в нем учтены расходы и на вооружение, и на строительство, и на обучение, и на социальные нужды. Но при охране особо важных объектов Росгвардия руководствуется не собственными потребностями, а подстраивается под нужды и требования этого конкретного объекта. Надо что-то охранять в арктических льдах, в тайге, пустыне или в высокогорье - значит, будут охранять, где скажут. Но как обустроиться этой охране? Теперь задачи по финансированию этого обустройства президент однозначно возложил на тех, кого охраняют. Видимо, им теперь придется что-то менять в бюджетах.

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