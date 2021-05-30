Это похоже на спор хозяйствующих субъектов - кто обеспечит расквартирование подразделений Росгвардии возле охраняемых объектов, строительство, содержание, капитальный ремонт. Наконец, кто оплатит коммунальные расходы военных городков.

Напомним, речь идет об охране не обычных промышленных, транспортных или, коммерческих предприятий. Тем более не о платных услугах, которые Росгвардия предоставляет по договорам. Поправки в закон касаются особо важных государственных объектов, безопасность которых Росгвардия обязана обеспечить. Это - атомные электростанции и ледоколы, порты, специальные грузы и сооружения на коммуникациях, так называемые опасные производства, в том числе ядерные и химические. В правительстве существуют особые перечни таких объектов.

И вот тут возникает вопрос - за чей счет все это должно происходить? С одной стороны, у Росгвардии есть собственный бюджет. Помимо всех видов довольствия, в нем учтены расходы и на вооружение, и на строительство, и на обучение, и на социальные нужды. Но при охране особо важных объектов Росгвардия руководствуется не собственными потребностями, а подстраивается под нужды и требования этого конкретного объекта. Надо что-то охранять в арктических льдах, в тайге, пустыне или в высокогорье - значит, будут охранять, где скажут. Но как обустроиться этой охране? Теперь задачи по финансированию этого обустройства президент однозначно возложил на тех, кого охраняют. Видимо, им теперь придется что-то менять в бюджетах.