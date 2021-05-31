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31 мая 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)

Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 147-ФЗ "О внесении изменения в статью 31 Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации""

Дата подписания 26 мая 2021 г.
Опубликован 31 мая 2021 г.

Принят Государственной Думой 12 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Внести в часть 4 статьи 31 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4159; 2018, N 31, ст. 4853) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"4. Расквартирование воинских частей, выполняющих задачи по охране важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, а также строительство, капитальный ремонт, реконструкция, материально-техническое обеспечение военных городков, зданий и сооружений, предназначенных для расквартирования указанных воинских частей, инженерно-технических средств охраны, караульных помещений, зданий (помещений) комендатур, бюро пропусков, обеспечение содержания и эксплуатации указанного в настоящей части имущества (в том числе предоставление и оплата коммунальных услуг), обеспечение личного состава караулов на объектах, производящих или применяющих в производстве радиоактивные, аварийно-опасные и химически опасные вещества, средствами индивидуальной и коллективной защиты, приборами радиационного и химического наблюдения, дозиметрического контроля и системами аварийного оповещения осуществляются за счет средств организаций, важные государственные объекты, и (или) специальные грузы, и (или) сооружения на коммуникациях которых подлежат охране войсками национальной гвардии в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин