Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 147-ФЗ "О внесении изменения в статью 31 Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 12 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Внести в часть 4 статьи 31 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4159; 2018, N 31, ст. 4853) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"4. Расквартирование воинских частей, выполняющих задачи по охране важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, а также строительство, капитальный ремонт, реконструкция, материально-техническое обеспечение военных городков, зданий и сооружений, предназначенных для расквартирования указанных воинских частей, инженерно-технических средств охраны, караульных помещений, зданий (помещений) комендатур, бюро пропусков, обеспечение содержания и эксплуатации указанного в настоящей части имущества (в том числе предоставление и оплата коммунальных услуг), обеспечение личного состава караулов на объектах, производящих или применяющих в производстве радиоактивные, аварийно-опасные и химически опасные вещества, средствами индивидуальной и коллективной защиты, приборами радиационного и химического наблюдения, дозиметрического контроля и системами аварийного оповещения осуществляются за счет средств организаций, важные государственные объекты, и (или) специальные грузы, и (или) сооружения на коммуникациях которых подлежат охране войсками национальной гвардии в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин