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Рубрика: Общество

В Брянске нашли немецкий концлагерь

Текст: Антон Валагин (Брянск)
Фото: Администрация Брянской области Фото: Администрация Брянской области
Фото: Администрация Брянской области

В Брянске будут увековечена память об узниках немецкого концентрационного лагеря "Дулаг-142", сообщили в администрации региона.

Фото: Поисковое объединение "Дон"
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Стартовавшая в воскресенье поисковая экспедиция работает в Володарском районе города, на территории бывшего 35-го ремонтного завода. Во время войны здесь находился один из крупнейших немецких концлагерей, где с августа 1941 года по сентябрь 1943-го содержалось более 80 тысяч человек.

- Участники определяют границы захоронений узников, обследуют территорию. Работы продлятся неделю, затем будет принято решение о дальнейших действиях, - рассказали в администрации Брянской области. Экспедиция организована в рамках федерального проекта "Без срока давности", цель которого - увековечить память жертв фашизма.

Следующим этапом станет разработка концепции мемориального комплекса, посвященного узникам "Дулаг-142".

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