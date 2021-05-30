В Москве алиментщик заплатил 6 млн рублей после включения в список невыездных

Житель Москвы выплатил 6 миллионов рублей алиментов после того, как оказался в списке невыездных. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.

"По решению суда мужчина обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере 1/3 от всех видов заработка и иных доходов на содержание своих несовершеннолетних детей, но добровольно не исполнял судебный акт", - рассказали в столичном управлении ведомства.

Как выяснили в Дмитровском отделении судебных приставов ГУФССП России по г. Москве, где было возбуждено исполнительное производство, 35-летний мужчина был трудоустроен, но оплату ежемесячных алиментных платежей не осуществлял. В итоге долгов набежало на 6 миллионов рублей.

"Судебным приставом-исполнителем применен полный комплекс мер принудительного исполнения: осуществлен арест имущества должника-гражданина, в том числе наложен арест на его банковские счета. Должник ограничен в праве на выезд за пределы страны. Также он предупрежден об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов", - рассказывают в ведомстве.

Судя по всему, решающим аргументом стало именно внесение человека в списки невыездных. "Должник, совершающий рабочие поездки за пределы Российской Федерации, полностью рассчитался с задолженностью перед детьми. Текущие алиментные платежи находятся на контроле у судебных приставов", - сообщили в столичном управлении.

Ранее стало известно что по всей стране в списки невыездных включено около 500 тысяч алиментщиков.