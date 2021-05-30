В Твери два человека погибли при пожаре

Тверские следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины во время пожара в частном доме на улице 2-я Интернациональная.

Сигнал о возгорании в одноэтажном доме на двух хозяев поступил к спасателям в ночь на 30 мая после полуночи. Пожар тушили 17 спасателей и 7 единиц техники, ликвидировали его, по данным МЧС, в 5.43. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

- В ходе тушения найдены тела женщины 1935 года рождения и мужчины 1977 г.р. Пострадал также двухлетний ребенок, он в больнице, - сообщили в региональном управлении СКР.

На месте происшествия работают сотрудники СКР: они осматривают сгоревший дом, опрашивают очевидцев, для выяснения точных причин пожара и гибели людей назначены экспертизы.