СК завел дело после падения детей с батута в Барнауле

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП с батутом в Барнауле, в результате которого травмы получили двое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным ведомства, 30 мая около ТЦ "Район" опрокинулся надувной батут, на котором играли дети. В результате две девочки 2017 года рождения получили травмы. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас устанавливаются владельцы батута, допрашиваются очевидцы и сотрудники ТЦ.

Как уточнили "Интерфакс" в пресс-службе регионального МЧС, рассматриваются две возможные причины произошедшего: батут либо разгерметизировался, либо отвязались стропы, которыми он крепился. В то же время источник ТАСС в экстренных службах добавляет, что батут мог лопнуть из-за высокого давления, оказываемого на конструкцию.

Точную причину устанавливают следователи. Уполномоченная по правам детей в регионе Ольга Казанцева взяла ситуацию на контроль.