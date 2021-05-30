Глава делегации ФРГ восхитился Крымским мостом

Руководитель немецкой делегации Виктор Триппель выразил свое восхищение Крымским мостом и назвал главный недостаток ведущей к транспортному переходу трассы "Таврида", передает РИА Новости.

- В своей жизни я дважды принимал участие в строительстве мостов, - рассказал немецкий гость. - Очень много езжу по странам Евросоюза, но такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, еще нигде не видел.

Глава немецкой делегации оценил надежность, массивность и прочность инженерного сооружения, отметив, что мост очень красив и качественно сделан.

- Нет ощущения, что ты едешь по мосту, кажется, что это просто продолжение крымского автобана, - поделился впечатлениями Виктор Триппель.

Гость также добавил, что с комфортом добрался до Керченского пролива по трассе "Таврида", но ограничения скорости, действующие на дороге, по его мнению, являются главным недостатком автобана.

- По таким дорогам как эта, в Германии на таких малых скоростях не ездят, - высказал свое мнение гость.

Делегация из 25 жителей Германии прибыла в Крым 22 мая в рамках проекта народной дипломатии, уже много лет связывающего Крым со многими государствами мира. За последние семь лет в республике побывало свыше 30 делегаций из различных государств Европы, Азии и США. Граждане ФРГ, прибывшие в Крым двумя группами в мае нынешнего года, стали первой после начала пандемии иностранной делегацией на полуострове. Проект народной дипломатии под девизом "Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов", призван открыть жителям разных стран мира правду о жизни в российском Крыму, дать возможность напрямую общаться с крымчанами и обмениваться мнениями без искажений, которые умышленно допускаются о полуострове в западных средствах массовой информации.