Первыми, пожалуй, на публикацию в газете отреагировали в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Здесь уже создается комиссия для проверки фактов, изложенных в нашем материале об оклеветанном и незаслуженно уволенном начальнике полиции Новороссийска, полковнике Владимире Бараковском. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил заместитель начальника ведомства, курирующий кадровую службу, генерал-майор Виталий Наумейко. "Прочел статью, пишу рапорт на имя руководителя с предложением создать комиссию", - сказал он.

Напомню, в чем суть этой истории. Два полковника полиции. Две личности. Оба призваны обеспечивать порядок и нашу безопасность. Но один служил честно, а другой - ради своих корыстных интересов. И когда Владимира Бараковского назначили для наведения порядка в Новороссийске, позиции полковников столкнулись... В результате, имея за плечами почти 30 лет безупречной службы, он был уволен из органов внутренних дел с формулировкой в приказе "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел". А полковник Дмитрий Фролов? Как издавна говорят, сколько веревочке не виться, приходит конец. С марта прошлого года он является фигурантом сразу двух уголовных дел, предусматривающих ответственность за "создание преступного сообщества" и "получение взятки в особо крупном размере".

Опубликованные в "РГ" подробности этой истории вызвали массовый отклик читателей. Признаемся, подобного резонанса мы не наблюдали давно: нам звонили, присылали письма по электронке и по факсу... Что же люди хотят высказать после прочтения статьи?

Большинство из них, конечно, захлестывают эмоции: они благодарят газету за публикацию, поддерживают Владимира Бараковского и выражают надежду, что справедливость в отношении него восторжествует. Причем среди них много людей, которые лично знают полковника: кого он защитил от произвола и беззакония или кому запомнился своими делами.

"Полковника Бараковского характеризуют три слова: порядочный, честный и справедливый, - пишет Ангелина Москалева. - Я лично работала под его руководством, поэтому знаю об этом не понаслышке. Сейчас таких не то что руководителей, людей мало".

Педагог из Славянска-на-Кубани Алла Никоева утверждает, что Владимир Максимович спас ее семью от расправы бандитов: "С 2006 по 2008 год в Славянске-на-Кубани бесчинствовали две ОПГ. Искать защиты в РОВД было бесполезно: у бандитов там были свои люди. Ситуация изменилась лишь после того, как в 2009 году Славянский ОМВД возглавил подполковник Бараковский. Буквально за полгода ему удалось навести порядок. Под его руководством город был очищен от воров и бандитов... Расправу над полковником, которую допустило руководство кубанской полиции, считаю чудовищной ошибкой".

"Очень приятно, - высказывает свое мнение Валентин Подкопаев, - что "Российская газета" встала на защиту настоящего офицера, добросовестно выполняющего свой долг. Мой сын, Николай Подкопаев, начинал службу в органах МВД под руководством Владимира Максимовича. Он своим примером воспитал достойные кадры. Например, подразделение, возглавляемое моим сыном, - в числе лучших на Кубани. Как отец, считаю это заслугой Бараковского, уроки которого сын запомнил на всю жизнь".

Особенно много откликов редакция получила от ветеранов МВД. Причем из Новопокровского района, где он начинал службу в органах МВД - направили даже коллективное обращение. "...Мы не знали, как помочь ему. Ведь чаще всего мы видим, что правым оказывается тот, кто находится выше по должности, даже если творит беззаконие... Таких офицеров - единицы. И они должны служить в полиции".

Мы тоже верим, что так и будет. Ведь дело не во взаимоотношениях двух полковников кубанского главка МВД. А в том, какой урок "оборотни в погонах" преподали честным и порядочным полицейским: служишь, как мы, - и будешь сыт, пьян и нос в табаке, полностью и всем удовольствован?

Подробности расследования былиопубликованы в "РГ" 27 мая.

Именно на это обращают внимание многие читатели газеты. "Правильно пишет автор статьи, - отмечает Т. Василенко, -что от решения этого вопроса зависит не только "судьба настоящего человека", но и как будут себя вести другие сотрудники ведомства, каких правил будут придерживаться. Помните: "Работайте, братья!" Это к кому? Пройдем сейчас мимо такой ситуации и подобных ей, и через некоторое время обратиться в полицию, возможно, уже будет и не к кому...".

Впрочем, скептически настроенных откликов тоже немало. "Ну и что, сотрясли воздух! А кто будет проверять? Те же единомышленники находящегося под арестом полковника Дмитрия Фролова? А уж усердия в стремлении отмыть честь собственных мундиров и сохранить погоны, им не занимать"...

И это сомнение в чем-то понятно. По вызванному резонансу статья "Честь имею" схожа с серией публикаций "РГ" о криминальных событиях в станице Кущевской. По материалам журналистских расследований вышли три материала - "Скованные страхом" ("РГ" от 25.10.2005 года), "Бригаду" выводят из тени" ("РГ" от 16.11.2005 года") и "Кущевская дуга" ("РГ" от 29.11.2005 года). Тогда впервые в истории ГУВД края газетные публикации стали поводом для выездной коллегии ГУВД края. На нем ведомство признало допущенные ошибки. Однако к ответу призвали... "стрелочников", а на голову автора тех публикаций затем обрушились ушаты грязи. Якобы я незаслуженно очернила самого Сергея Цапка, "уважаемого, как его охарактеризовали, депутата и мецената". Но через пять лет, в ноябре 2010 года, совершенное под руководством Цапка зверское убийство 12 человек в станице Кущевской потрясло всю Россию...

Надеемся, сейчас другое время, и печальная история на этот раз не повторится. А "РГ" от начатого не отступит.