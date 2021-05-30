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30.05.2021 19:40
Рубрика: ПДД

Вспомнили о пешеходах

На Урале ограничили скорость электрических самокатов
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск) , Анна Шиллер (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 117 (8468)
Нашумевшие разговоры об опасности электросамокатов наконец заставили владельцев нескольких уральских сервисов по их прокату сбавить скорости. В местах массового скопления людей - в парках, на набережных и участках торговли - разгоняться теперь можно лишь до 15 километров в час.

По неофициальной статистике, в ДТП с электросамокатами с начала теплого сезона попали не менее ста человек, включая пешеходов. Так, в Свердловской области водители самокатов не так давно стали участниками пяти дорожно-транспортных происшествий, отделавшись ушибами. А, например, на Южном Урале недавно один гонщик попал под колеса иномарки, а другой сбил женщину на пешеходном тротуаре. Как следствие, местные жители в итоге стали просить городские власти в связи с этим что-то предпринять. А в кикшеринговых компаниях поспешили ограничить скорость самокатов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Соглашения, которые были заключены с сервисами кикшеринга, позволяют регулировать их деятельность по запросам общественности и в соответствии с требованиями ГИБДД. В апреле-мае мы направили в их адрес предложения по снижению угроз аварийности, и компании провели "работу над ошибками", перенастроив свое оборудование, - рассказала руководитель агентства инновационного и инвестиционного развития Челябинска Анна Попова.

К примеру, один из челябинских сервисов полностью заблокировал движение самокатов в пешеходных зонах центральной улицы города. Скоростные ограничения в нескольких районах города были введены еще в середине мая (до 12-14 километров в час), на днях они появились и в Екатеринбурге. Плюс в приложении этого сервиса изменились условия парковки самокатов: отныне технику уже нельзя оставлять на узких тротуарах, вблизи метрополитена и в других местах.

Между тем "РГ" стало известно, что в другом уральском сервисе по прокату электросамокатов собираются ввести свой лимит - по мере необходимости будет увеличено число участков, где скорость техники падает до запрограммированной.