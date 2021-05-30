Граждане смогут через нотариуса зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или открыть свою фирму.

Сегодня "Российская газета" публикует закон, благодаря которому начать свой бизнес станет проще и быстрее. Ведь первый юридический шаг в бизнесе - это зарегистрироваться в налоговой инспекции. Теперь решить вопрос можно за один визит к нотариусу.

По новым правилам нотариус, который засвидетельствовал подлинность подписи будущего бизнесмена на заявлении для налоговой, будет сам направлять весь пакет документов в регистрирующий орган в электронном виде.

Как рассказывают в Федеральной нотариальной палате, все это станет этапами единого нотариального действия, предоставляемого заявителям в удобном формате "одного окна".

"Такой формат давно зарекомендовал себя, в частности, в рамках удостоверения сделок с недвижимостью, когда нотариус фактически предоставляет новоиспеченному собственнику жилья услугу "под ключ" и по окончании своей работы выдает уже готовые документы с отметкой о регистрации права собственности. Аналогичный порядок применяется и при оформлении наследственных прав на недвижимое имущество", - рассказывают в ФНП.

В наши дни российские предприниматели и собственники бизнеса обращаются к нотариусам по целому ряду корпоративных вопросов. Это, например, удостоверение сделок с долями в уставном капитале ООО, расчеты через депозит нотариуса, возврат средств на основании исполнительной надписи и многое другое.

"Одна из важных функций нотариуса заключается и в обеспечении превентивной защиты при совершении им юридически значимых действий. Как следствие, снижается число судебных споров, а если такой спор все-таки возник, именно нотариус может обеспечить надежную доказательную базу. Это особенно важно в деле защиты прав слабой стороны, которой нередко выступает малый и средний бизнес", - подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.