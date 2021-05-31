Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 143-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и статью 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате"

Принят Государственной Думой 12 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; N 52, ст. 5037; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 20; N 29, ст. 3642; 2010, N 21, ст. 2526; N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 26, ст. 3207; 2014, N 14, ст. 1551; N 19, ст. 2312; N 30, ст. 4242; 2015, N 1, ст. 10, 42; N 13, ст. 1811; N 27, ст. 4000; 2016, N 1, ст. 11, 29; N 27, ст. 4294; 2017, N 45, ст. 6586; 2019, N 46, ст. 6423) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

"В случае свидетельствования подлинности подписи заявителя на предусмотренных статьями 12 и 221 настоящего Федерального закона заявлениях о государственной регистрации представление документов, предусмотренных указанными статьями, осуществляется нотариусом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя (последнего из заявителей) на соответствующем заявлении о государственной регистрации, в день нотариального свидетельствования подлинности подписи заявителя (последнего из заявителей) на таком заявлении. При этом нотариальное свидетельствование подлинности подписи заявителя (последнего из заявителей) на заявлении о государственной регистрации, предусмотренном статьей 12 или 221 настоящего Федерального закона, и последующее представление документов, предусмотренных указанными статьями, в регистрирующий орган осуществляются нотариусом в рамках одного нотариального действия. В иных случаях представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено нотариусом по просьбе заявителя. В предусмотренных настоящим абзацем случаях представление документов осуществляется нотариусом путем их направления в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия. В случае установления специального порядка регистрации в соответствии с пунктом 1 статьи 10 настоящего Федерального закона указанные положения не применяются.";

2) в абзаце четвертом пункта 3 статьи 11 слова "В случае представления документов в регистрирующий орган по просьбе заявителя" заменить словами "В предусмотренных абзацем пятым пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона случаях представления документов в регистрирующий орган";

3) в абзаце четвертом пункта 4 статьи 23 слова "В случае представления документов в регистрирующий орган по просьбе заявителя" заменить словами "В предусмотренных абзацем пятым пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона случаях представления документов в регистрирующий орган".

Статья 2

Статью 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 11) дополнить частями четвертой - шестой следующего содержания:

"При свидетельствовании подлинности подписи заявителя на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя нотариус обязан незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня представить в форме электронных документов соответствующее заявление о государственной регистрации и иные необходимые документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

В случае, если в создании юридического лица участвуют несколько учредителей, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и иные необходимые документы направляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нотариусом, засвидетельствовавшим подлинность подписи последнего из заявителей на указанном заявлении.

К отношениям, регулируемым частями четвертой и пятой настоящей статьи, не применяются положения статьи 863 настоящих Основ.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин