Новости

В "Единой России" назвали явку на предварительное голосование 21:02
СК возбудил дело по факту стрельбы в Екатеринбурге 20:59
Россиянам предложили ограничить продажу алкоголя 20:56
ФК "Тамбов" попрощался с болельщиками 20:56
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина задержан 20:48
Прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге росгвардеец был ранен в ногу 20:43
Мужская сборная РФ по волейболу уступила Японии в Лиге наций 20:37
СОБР начал штурм квартиры стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге 20:16
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Екатеринбурге 19:58
В полиции рассказали подробности инцидента со стрельбой в Екатеринбурге 19:51
Основатель сети "Теремок" считает справедливым ввести "налог на богатых" для поддержки пенсионеров 19:49
Два человека пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге 19:25
В Екатеринбурге неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим 19:15
Сборная Канады разгромила итальянцев на ЧМ по хоккею 19:01
В Таиланде во время отдыха скончался посол Украины 18:55
Колумбиец Эган Берналь стал победителем "Джиро д'Италия" 18:53
В Брянске нашли останки узников немецкого концлагеря 18:47
В Алтайском крае проверят аттракционы после ЧП с батутом в Барнауле 18:31
Володин: В ЕС навязывают Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Путиным 17:54
Российский прокат возглавил "Форсаж 9" 17:46
В Москву экстрадировали организатора незаконных азартных игр 16:42
Автомобиль упал в реку на Нагатинской набережной в Москве 16:39
Лукашенко искупался в Черном море 16:38
Опубликовано видео с места ЧП с детским батутом в Барнауле 16:11
Путин запустит завод "Аурус" и встретится с журналистами и бизнесменами 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Сотрудники тюремного ведомства получили полномочия объявлять заключенным официальные предостережения. Человека, чье поведение вызывает опасения, письменно предупредят о том, чего делать не стоить.

Соответствующий документ публикует сегодня "Российская газета". Как рассказал в свое время председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, предостережение - важная мера профилактического воздействия на осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Минстрой прорабатывает вопрос привлечения заключенных к работе на стройках

Впрочем, грозную бумагу от гражданина начальника могут получить не только заключенные, но и все, кто находится на территории казенных домов или поблизости от тюремных стен. Например, если возникнут подозрения, что человек не просто так ходит вокруг колонии, а присматривается, где бы перекинуть через колючую проволоку запретную посылку.

В соответствии с законом "Об основах системы профилактики правонарушений в РФ" предостережение объявляется "при отсутствии оснований для привлечения к уголовной или административной ответственности и содержит обязательное для исполнения требование о недопустимости действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения". В случае неисполнения требований, изложенных в предостережении, гражданин может получить более серьезное наказание, чем было бы, если бы его не предупреждали. Для осужденного же сам факт получения предупреждений может затруднить условно-досрочное освобождение.

В целом институт предупреждений, по словам Василия Пискарева, направлен в первую очередь на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, оказание воспитательного воздействия на лиц, их еще не совершивших.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН Комментарии к документам

Главное сегодня

Два человека пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге
СК завел дело после падения детей с батута в Барнауле
В Крыму прокомментировали заявления "Белавиа" о полетах на полуостров
В Госдуме назвали неактуальным призыв ужесточить санкции против России
Премьер Баварии призвал европейский регулятор ускорить регистрацию "Спутника V"
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс