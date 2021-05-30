Сотрудники тюремного ведомства получили полномочия объявлять заключенным официальные предостережения. Человека, чье поведение вызывает опасения, письменно предупредят о том, чего делать не стоить.

Соответствующий документ публикует сегодня "Российская газета". Как рассказал в свое время председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, предостережение - важная мера профилактического воздействия на осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Впрочем, грозную бумагу от гражданина начальника могут получить не только заключенные, но и все, кто находится на территории казенных домов или поблизости от тюремных стен. Например, если возникнут подозрения, что человек не просто так ходит вокруг колонии, а присматривается, где бы перекинуть через колючую проволоку запретную посылку.

В соответствии с законом "Об основах системы профилактики правонарушений в РФ" предостережение объявляется "при отсутствии оснований для привлечения к уголовной или административной ответственности и содержит обязательное для исполнения требование о недопустимости действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения". В случае неисполнения требований, изложенных в предостережении, гражданин может получить более серьезное наказание, чем было бы, если бы его не предупреждали. Для осужденного же сам факт получения предупреждений может затруднить условно-досрочное освобождение.

В целом институт предупреждений, по словам Василия Пискарева, направлен в первую очередь на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, оказание воспитательного воздействия на лиц, их еще не совершивших.