Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 154-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 12 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Статья 1

Статью 26 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1316) дополнить частью третьей следующего содержания:

"Сотрудники уголовно-исполнительной системы для исполнения возложенных на них обязанностей имеют право объявлять лицам, находящимся на территориях учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов, а также прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Порядок объявления официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, в том числе порядок его направления (вручения), его форма, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять указанное официальное предостережение (предостережение), определяются федеральным органом уголовно-исполнительной системы.".

Статья 2

Федеральный закон от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 29, ст. 2759) дополнить статьей 371 следующего содержания:

"Статья 371. Официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения

В целях предупреждения совершения правонарушений сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительной системы вправе объявлять лицам, находящимся на территориях следственных изоляторов и прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

В случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении (предостережении) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, лица, которым оно было объявлено, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок объявления официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, в том числе порядок его направления (вручения), его форма, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять указанное официальное предостережение (предостережение), определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.".

Статья 3

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198) дополнить статьей 17[1 следующего содержания:

"Статья 171. Официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения

1. В целях предупреждения совершения правонарушений сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительной системы вправе объявлять лицам, находящимся на территориях учреждений, исполняющих наказания, и прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

2. В случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении (предостережении) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, лица, которым оно было объявлено, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Порядок объявления официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, в том числе порядок его направления (вручения), его форма, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять указанное официальное предостережение (предостережение), определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.".

Президент Российской Федерации В. Путин