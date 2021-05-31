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31 мая 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)

Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 154-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 26 мая 2021 г.
Опубликован 31 мая 2021 г.

Принят Государственной Думой 12 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Статья 1

Статью 26 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1316) дополнить частью третьей следующего содержания:

"Сотрудники уголовно-исполнительной системы для исполнения возложенных на них обязанностей имеют право объявлять лицам, находящимся на территориях учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов, а также прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Порядок объявления официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, в том числе порядок его направления (вручения), его форма, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять указанное официальное предостережение (предостережение), определяются федеральным органом уголовно-исполнительной системы.".

Статья 2

Федеральный закон от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 29, ст. 2759) дополнить статьей 371 следующего содержания:

"Статья 371. Официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения

В целях предупреждения совершения правонарушений сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительной системы вправе объявлять лицам, находящимся на территориях следственных изоляторов и прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

В случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении (предостережении) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, лица, которым оно было объявлено, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок объявления официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, в том числе порядок его направления (вручения), его форма, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять указанное официальное предостережение (предостережение), определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.".

Статья 3

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198) дополнить статьей 17[1 следующего содержания:

"Статья 171. Официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения

1. В целях предупреждения совершения правонарушений сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительной системы вправе объявлять лицам, находящимся на территориях учреждений, исполняющих наказания, и прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

2. В случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении (предостережении) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, лица, которым оно было объявлено, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Порядок объявления официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, в том числе порядок его направления (вручения), его форма, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять указанное официальное предостережение (предостережение), определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.".

Президент Российской Федерации В. Путин