Образовательные программы будут включать элементы разных профстандартов - в зависимости от сферы будущей работы выпускников. Эта норма позволит оперативно реагировать на изменения на рынке труда. Во время обучения студенту можно будет добирать себе компетенции по принципу "конструктора". Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

По сути, дается "зеленый свет" для максимальной индивидуализации обучения. После двух лет общей подготовки в вузе студент может выбрать углубленное изучение по специальности, более узкое направление. Или даже вовсе его поменять. Федеральные образовательные госстандарты профессионального образования теперь можно разрабатывать не только по отдельным профессиям и специальностям, как это было раньше, но и по укрупненным группам. Кроме того, образовательные программы вузов смогут включать в себя элементы разных профстандартов - в зависимости от сферы будущей работы выпускников. Таким образом, как пояснили "РГ" в министерстве науки и высшего образования, у вузов будет больше автономии в разработке образовательных программ.

В министерстве просвещения подчеркнули, что в среднем профобразовании, то есть в колледжах и техникумах, при разработке примерных программ теперь тоже будут учитываться профстандарты. Эта норма позволит колледжам оперативно и гибко реагировать на изменения на рынке труда. В колледжах появятся "короткие" программы, которые можно будет быстро освоить во время обучения, по принципу "конструктора". Новые нормы должны вступить в силу уже с 1 сентября 2021 года. Основные профессиональные образовательные программы необходимо будет привести в соответствие с ними не позднее сентября 2022 года.

Проверка качества учебников для колледжей закреплена законодательно

Но самое, пожалуй, интересное изменение касается учебников. Согласно новому закону с 1 сентября 2023 года в колледжах будут использоваться исключительно учебники, прошедшие экспертизу и рекомендованные федеральным перечнем. То есть проверка качества учебников для колледжей теперь закреплена законодательно. Раньше эта норма касалась только школ. До 2025 года предусмотрен переходный период.

"Вместе с навыками рабочих профессий колледжи должны дать знания и в части общих предметов. К вопросу качества учебной литературы здесь нужно подходить так же требовательно, как это построено в школах, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - Изменения, внесенные в закон, позволят избежать ситуаций, когда в системе среднего профобразования на партах попадались учебники с устаревшей, неполной или недостоверной информацией, не переиздававшиеся годами".