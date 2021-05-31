Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 144-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 18 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930; 2015, N 18, ст. 2625; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2018, N 32, ст. 5110; 2019, N 18, ст. 2209; N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962; N 52, ст. 7796; 2020, N 22, ст. 3379; N 31, ст. 5063; 2021, N 1, ст. 56; Российская газета, 2021, 5 мая) следующие изменения:

1) в статье 11:

а) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования разрабатываются по уровням образования. Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования разрабатываются по уровням образования либо по профессиям, специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням профессионального образования или укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, а также по областям и видам профессиональной деятельности, утверждаемым в соответствии с трудовым законодательством.";

б) часть 7 признать утратившей силу;

2) в статье 12:

а) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования) и образовательным программам среднего профессионального образования, разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования (за исключением образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе образовательных стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего образования самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.";

б) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Образовательные программы высшего образования в части профессиональных компетенций разрабатываются организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе профессиональных стандартов (при наличии) и могут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или нескольким специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням профессионального образования или к укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, а также к области (областям) и виду (видам) профессиональной деятельности, в том числе с учетом возможности одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций.";

в) в части 9 слово "образовательные" заменить словом "общеобразовательные", дополнить предложением следующего содержания: "Примерные образовательные программы среднего профессионального образования разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе федеральных государственных образовательных стандартов, а в части профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов (при наличии) и могут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или нескольким профессиям и специальностям по соответствующим уровням профессионального образования или к укрупненным группам профессий, специальностей, а также к области (областям) и виду (видам) профессиональной деятельности, в том числе с учетом возможности одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций.";

г) в части 91 слова ", примерные образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата и программы специалитета)" исключить;

д) в части 11 второе предложение исключить;

3) в части 2 статьи 16 слова "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования" заменить словами "Правительством Российской Федерации";

4) в статье 18:

а) абзац первый части 4 после слова "программ" дополнить словами "и организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования или интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования, при освоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основного общего образования и (или) среднего общего образования";

б) часть 9 дополнить словами ", с учетом особенностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи";

5) пункт 6 части 1 статьи 34 дополнить словами ", получение одной или нескольких квалификаций";

6) в статье 60:

а) в абзаце первом части 7 слова "по профессии, специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню профессионального образования" заменить словом "(квалификаций)";

б) часть 8 после слова "квалификация" дополнить словом "(квалификации)";

7) часть 5 статьи 73 после слов "среднего профессионального" дополнить словами "и высшего";

8) часть 4 статьи 87 признать утратившей силу.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года, за исключением пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

3. Основные профессиональные образовательные программы подлежат приведению в соответствие с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) не позднее 1 сентября 2022 года.

4. Установить, что учебники, которые используются на день вступления в силу настоящего Федерального закона организациями, осуществляющими образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования или интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования, при освоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основного общего образования и (или) среднего общего образования, допускаются к использованию при реализации указанных программ до 1 сентября 2025 года.

Президент Российской Федерации В. Путин