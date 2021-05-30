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Рубрика: В мире

В Британии новую королевскую яхту могут назвать в честь принца Филиппа

Герцог Эдинбургский Филипп. Фото: AFP/Yui Mok Герцог Эдинбургский Филипп. Фото: AFP/Yui Mok
Герцог Эдинбургский Филипп. Фото: AFP/Yui Mok

Правительство Великобритании намерено построить новую королевскую яхту, которая может получить имя супруга королевы Елизаветы II принца Филипа, скончавшегося в апреле. Об этом сообщило агентство PA, отмечая, что новое судно станет преемником списанной в 1997 году королевской яхты Britannia.

Фото: twitter.com/RoyalFamily
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Официально название нового судна пока не оглашено. Однако многочисленные участники кампании по строительству яхты, а также представители правящей Консервативной партии хотят назвать яхту в честь герцога Эдинбургского. Начало строительства судна запланировано на 2022 год. Предположительно, все работы обойдутся в 284 миллиона долларов, пишет ТАСС.

Предыдущая королевская яхта, успевшая стать своеобразным символом британской монархии, была списана после 44 лет эксплуатации. Принц Филипп лично принимал участие в разработке дизайна Britannia, а затем дважды обогнул на ней земной шар. В настоящее время корабль пришвартован в порту Эдинбурга и используется в качестве музея.

Напомним, супруг королевы Великобритании скончался девятого апреля. Ему было 99 лет. Прощание и похороны состоялись 17 апреля на территории Виндзорского замка. Герцог похоронен в королевской усыпальнице часовни Святого Георгия.

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